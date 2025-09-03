Martín Menem criticó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, criticó la presencia de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico en la Comisión de Libertad de Expresión, luego de la prohibición judicial de difundir audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A través de su cuenta en la red social X, el legislador se refirió al encuentro y buscó aclarar el carácter de la reunión. “Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines”, expresó Menem.
Remarcó además que la actividad “no contó con citación reglamentaria, no tuvo el soporte administrativo de los empleados de la Dirección de Comisiones, no incluyó proyectos ni temario bajo debate parlamentario, ni concluyó con dictamen o resolución de ningún tipo”.
ð¥ VISITA DE PERIODISTAS A LA HCDN.— Martin Menem (@MenemMartin) September 3, 2025
Ante las imprecisiones informativas en relaciÃ³n al carÃ¡cter de la reuniÃ³n del dÃa de ayer celebrada en dependencias de la CÃ¡mara de Diputados de la NaciÃ³n a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que NO SE TRATÃ DEâ¦
También deslizó críticas hacia los organizadores del encuentro. “Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se ‘pautan’ y que con desconocimiento o mala intención, pretenden invocar representaciones que no invisten o asignarle el rótulo de reunión de comisión a un evento con finalidad política o de promoción mediática que no reviste formalidad reglamentaria alguna”, sentenció.