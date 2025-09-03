Martín Menem criticó la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

A través de su cuenta en la red social X, el legislador se refirió al encuentro y buscó aclarar el carácter de la reunión. “Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que no se trató de una reunión de comisión, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines”, expresó Menem.