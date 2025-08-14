¡Busca en tu cajón! Tu celular viejo podría valer una fortuna

En una era dominada por smartphones, hay usuarios que buscan volver a lo básico, interesados en los llamados “teléfonos tontos”: móviles diseñados exclusivamente para llamadas y mensajes de texto, sin acceso a internet ni aplicaciones. Estos teléfonos dominaron el mercado durante la década del 2000, pero quedaron obsoletos con la llegada de los smartphones y su fabricación cesó. Hoy, la única manera de conseguirlos es a través de subastas o ventas de segunda mano, y sus precios pueden sorprender incluso a los más escépticos.