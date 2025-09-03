Secciones
Javier Milei, en Moreno: fuerte operativo de seguridad en la previa del cierre de campaña de LLA

El acto se llevará adelante en el Club Villa Ángela, del barrio Trujuy.

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó esta tarde en las inmediaciones del predio del club Villa Ángela, en la localidad de Trujuy, partido de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires. Allí Javier Milei cerrará la campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a los comiciones del 7 de septiembre. 

En el interior del estadio, el operativo estaba a cargo de la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial. Afuera se desplegaron efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, mientras que, por parte de la provincia, el gobierno de Axel Kicillof quintuplicó la dotación requerida originalmente por la Casa Rosada.

El despliegue, de dimensiones inéditas para la localidad de Trujuy, llamó la atención de vecinos y militantes. Incluso, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense habían sugerido a los organizadores cambiar la locación por los antecedentes de inseguridad en la zona, consignó La Nación. 

Mientras tanto, funcionarios del oficialismo comenzaban a llegar al predio para acompañar al Presidente en el acto de cierre de campaña. Entre ellos se encontraba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable de coordinar una parte clave del megaoperativo policial.

