Festival de Cine de Venecia: “El Negro” Prina interpreta a un héroe con cobardía

Por este acontecimiento ambos fueron entrevistados en el Lido de la ciudad del norte de Italia, donde tiene lugar el certamen, días después de que se supiera que la última película de Hendler, “27 noches”, inaugurará en septiembre el Festival de Cine de San Sebastián. También competirá en ese festival, pero en la sección Horizontes Latinos, “Un cabo suelto”, que se llevó en 2024 el premio WIP Latam del certamen donostiarra, una ayuda de posproducción.