Pronóstico inquietante: ¿por qué una isla de España está ensayando la mayor alerta volcánica de la historia?

La joya volcánica de las Islas Canarias se prepara para el peor escenario posible, una medida de prevención sin precedentes.

Hace 1 Hs

El evento para el que se prepara Tenerife puede que no sea el más entretenido de todos. La joya volcánica de la Islas Canarias se encuentra ultimando los preparativos para un simulacro "potencialmente aterrador". Se trata de una importante iniciativa, en el que la isla española llevará a cabo un ensayo de una erupción volcánica sin precedentes, tras una serie de temblores subterráneos que sacudieron a la región en las últimas semanas.

Las autoridades de la isla de Tenerife programaron un simulacro de una semana, el primero de su tipo para un volcán en un municipio español, que se llevará a cabo a partir del 26 de septiembre para evaluar los riesgos de una emergencia volcánica. Residentes de toda la región recibirán alertas en sus teléfonos celulares, y a muchos se les pedirá que evacuen sus hogares, replicando lo que sucedería si el icónico Monte Teide, la cumbre más alta de España, entrara en erupción.

Prevención a gran escala

Desde el 22 de septiembre, el mapa de riesgo volcánico de la isla pasará, progresivamente, de verde a amarillo, naranja y finalmente rojo, culminando el 26 de septiembre a las 9 de la mañana con la simulación de la erupción y la evacuación de zonas como el distrito de Muelle Viejo en Garachico. Este operativo movilizará a más de 1.000 personas, incluyendo científicos y equipos de emergencia, y los residentes de Tenerife recibirán alertas móviles.

Rosa Dávila, la presidenta del gobierno de Tenerife, enfatizó que este simulacro, planificado con antelación y no como respuesta directa a los recientes temblores, "es una decisión valiente que llama a la calma porque el riesgo no va a desaparecer". Añadió: "No debemos olvidar que somos islas volcánicamente activas, aunque no estamos en absoluto ante una situación inminente de emergencia volcánica ni a corto ni a medio plazo", expresó, destacando que la actividad de los últimos días no representa mayores riesgos.

Tranquilidad con cautela

Lucca D'Auria, director de monitoreo volcánico de Involcan, aclaró que los sismos de la semana pasada en el Monte Eide "no son en absoluto" indicativos de movimiento de magma. Explicó que están relacionados con el sistema hidrotermal de la isla y "encajan dentro de la normalidad" para una zona volcánicamente activa. Aunque no hay una situación de emergencia inminente, D'Auria estima que la probabilidad de una erupción en los próximos 50 años es del 39,3 por ciento en Tenerife (con un 10,6 por ciento específicamente en El Teide).

Pero el experto reparó en que los residentes de las Canarias subestiman los riesgos de vivir en islas volcánicas, destacando la necesidad de una mejor información. En este sentido, Blanca Pérez, Ministra de Seguridad, Emergencias y Medio Ambiente, afirmó que "Tenerife tuvo que dar un paso de gigante en este ámbito, por lo que hemos diseñado un mapa de puntos logísticos de acción y apoyo y ya se crearon estructuras de movilidad para las zonas que podrían verse potencialmente afectadas por una posible erupción volcánica".

Un simulacro único en las Canarias

En 1706, la erupción del volcán Trevejo causó daños masivos en Garachico, devastando y enterrando completamente el pueblo y el antiguo puerto, aunque afortunadamente no se reportaron muertes. Similares ejercicios de preparación, como los que llevará Tenerife a fin de mes, solo se realizaron en islas como Hawái, Stromboli y Sicilia en Italia, lo que subraya la magnitud y la importancia de esta iniciativa en las Canarias.

