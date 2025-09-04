Pronóstico inquietante: ¿por qué una isla de España está ensayando la mayor alerta volcánica de la historia?

Tranquilidad con cautela

Lucca D'Auria, director de monitoreo volcánico de Involcan, aclaró que los sismos de la semana pasada en el Monte Eide "no son en absoluto" indicativos de movimiento de magma. Explicó que están relacionados con el sistema hidrotermal de la isla y "encajan dentro de la normalidad" para una zona volcánicamente activa. Aunque no hay una situación de emergencia inminente, D'Auria estima que la probabilidad de una erupción en los próximos 50 años es del 39,3 por ciento en Tenerife (con un 10,6 por ciento específicamente en El Teide).