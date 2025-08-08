Preocupación en Chile: decretan alerta amarilla por el aumento de la actividad sísmica en el volcán Laguna del Maule

Sismos localizados y deformación superficial

Durante las últimas semanas, los sistemas de monitoreo han registrado un aumento progresivo en los eventos sísmicos, especialmente localizados en el sector oriental y central de la laguna. Además, se ha detectado una aceleración en la tasa de deformación superficial, lo que refuerza la necesidad de mantener vigilancia constante, según explicó Franco Vera, jefe de la Unidad de Geología y Peligros de Sistemas Volcánicos de la RNVV, consignó La Cuarta.