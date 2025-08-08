Preocupación en Chile: decretan alerta amarilla por el aumento de la actividad sísmica en el volcán Laguna del Maule

El complejo volcánico Laguna del Maule, ubicado en la zona cordillerana de la Región del Maule, fue declarado en alerta técnica amarilla por las autoridades competentes, debido a un incremento en la actividad sísmica registrada recientemente en el área.
La medida fue adoptada tras una reunión entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), quienes convocaron una mesa técnica para analizar el comportamiento del macizo. En la instancia, se determinó el cambio de alerta verde a amarilla, con base en la información proporcionada por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV).
El subdirector nacional de Geología de Sernageomin, Mauricio Lorca, explicó que la decisión responde a la actividad reciente en la zona. “La actividad registrada en la zona justifica el cambio de alerta. Se mantiene una zona de posible peligro por emisión de dióxido de carbono (CO₂) en un radio de dos kilómetros desde el centro de la anomalía”, indicó.
Sismos localizados y deformación superficial
Durante las últimas semanas, los sistemas de monitoreo han registrado un aumento progresivo en los eventos sísmicos, especialmente localizados en el sector oriental y central de la laguna. Además, se ha detectado una aceleración en la tasa de deformación superficial, lo que refuerza la necesidad de mantener vigilancia constante, según explicó Franco Vera, jefe de la Unidad de Geología y Peligros de Sistemas Volcánicos de la RNVV, consignó La Cuarta.
En respuesta a la situación, Senapred declaró alerta temprana preventiva para la comuna de San Clemente, medida que implica un reforzamiento del monitoreo del cordón volcánico y acciones preventivas en coordinación con autoridades locales.
Pese al escenario, el director de Senapred en El Maule, Alejandro Boettiger, hizo un llamado a la calma: “Hacemos un llamado de tranquilidad para la población”, señaló, destacando que la situación está bajo constante evaluación.
El complejo volcánico Laguna del Maule se encuentra en la zona limítrofe con Argentina, dentro de la Región del Maule. Cubre una superficie aproximada de 500 kilómetros cuadrados y está conformado por una variedad de estructuras geológicas, como conos, volcanes de escudo, domos y flujos de lava, lo que lo convierte en una de las zonas volcánicas más complejas del país.