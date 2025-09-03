La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

Las Islas Canarias son un auténtico paraíso natural y cada isla guarda secretos que sorprenden incluso a los propios canarios. Uno de ellos se encuentra en Fuerteventura, dentro de la turística localidad de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua. Allí se esconde una piscina natural única en España, formada entre rocas volcánicas y bañada por el océano Atlántico.
Este enclave no es una poza cualquiera. A diferencia de otras piscinas naturales situadas en cauces de ríos o entre cañones rocosos, la de Caleta de Fuste está ubicada justo en la costa, frente al Atlántico. Sin embargo, hay un detalle que la convierte en un lugar aún más especial: solo puede verse durante la marea baja, ya que cuando sube la pleamar queda completamente cubierta por el mar.
Un tesoro volcánico escondido
La piscina natural de Caleta de Fuste está formada por la erosión marina sobre las rocas basálticas, que durante millones de años han dado lugar a un espacio singular y sorprendente. Sus aguas cristalinas y el entorno escarpado crean un paisaje que parece sacado de un cuento.
A pesar de estar muy cerca del casco urbano, pasa desapercibida para muchos turistas, eclipsada por las playas de la zona. Su carácter salvaje y el contraste entre el negro volcánico de las piedras y el azul intenso del mar convierten este lugar en un rincón inolvidable para quienes logran descubrirlo.
Cómo llegar
Acceder a esta joya natural es sencillo, aunque requiere cierta atención a las mareas. El camino parte desde el propio centro de Caleta de Fuste y continúa por el paseo marítimo que conecta con el pueblo de Nuevo Horizonte. Durante el recorrido, los visitantes disfrutan de vistas al mar y del paisaje volcánico que caracteriza esta parte de la isla.
Quienes planifican la visita en bajamar pueden disfrutar de un baño tranquilo y refrescante en la piscina, rodeados de un entorno que combina naturaleza virgen y vistas infinitas al océano Atlántico.
La piscina natural de Caleta de Fuste es, sin duda, uno de esos lugares secretos de Canarias que merece ser descubierto: un rincón salvaje, mágico y cambiante que demuestra la espectacularidad de la naturaleza majorera.