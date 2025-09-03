La piscina natural secreta de Fuerteventura: un tesoro volcánico que solo aparece con la marea baja

Este enclave no es una poza cualquiera. A diferencia de otras piscinas naturales situadas en cauces de ríos o entre cañones rocosos, la de Caleta de Fuste está ubicada justo en la costa, frente al Atlántico. Sin embargo, hay un detalle que la convierte en un lugar aún más especial: solo puede verse durante la marea baja, ya que cuando sube la pleamar queda completamente cubierta por el mar.