Es la nieta de un ícono de la música argentina pero se dedica al deporte profesional: de quién se trata

¿Puede una persona llevar en su ADN el talento musical y al mismo tiempo destacar en el deporte de alto rendimiento? La respuesta está en la historia de una joven que, lejos de los escenarios, encontró su pasión en el mundo de la natación. Aunque su apellido es sinónimo de un legado musical que marcó la historia de Argentina, ella forjó su propio camino.
Se trata de Paloma Delich, nieta de “La Mona” Jiménez e hija de Natalia Jiménez. La joven decidió trazar su propio camino lejos de la música y encontró en la natación su verdadera vocación. Desde pequeña fue el orgullo de sus abuelos maternos, quienes siempre la respaldaron y descubrieron pronto que poseía una habilidad natural en el agua, disciplina que con el tiempo se transformó en su mayor pasión.
De la música a la pileta: La historia de Paloma Delich, nieta de "La Mona" Jiménez
Paloma Delich, nieta de Carlos "La Mona" Jiménez, forjó su propio camino lejos de los escenarios musicales, dedicándose por completo a la natación de alto rendimiento. Con 20 años, su rutina diaria es extenuante: se levanta a las 4 de la mañana para entrenar en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 5. Por las tardes, la jornada continúa con gimnasio y más horas en la pileta. A pesar del rigor, también se hace tiempo para sus estudios en Arte Cerámica y Veterinaria.
Su amor por la natación surgió de forma inesperada. A los 11 años, ignoró los consejos de su abuelo, quien insistía en que sus cualidades físicas eran ideales para el agua. Sin embargo, después de recuperarse de una peritonitis, comenzó a entrenar en un gimnasio y una amiga la convenció de probar. Fue un punto de inflexión: en la primera clase, con unas antiparras prestadas de su abuelo, sintió una conexión inmediata. La natación se convirtió en un desafío constante, y su dedicación la llevó a competir y destacarse, logrando marcas que la impulsaron a apostar de lleno por el deporte.