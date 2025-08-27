Es la nieta de un ícono de la música argentina pero se dedica al deporte profesional: de quién se trata

Su amor por la natación surgió de forma inesperada. A los 11 años, ignoró los consejos de su abuelo, quien insistía en que sus cualidades físicas eran ideales para el agua. Sin embargo, después de recuperarse de una peritonitis, comenzó a entrenar en un gimnasio y una amiga la convenció de probar. Fue un punto de inflexión: en la primera clase, con unas antiparras prestadas de su abuelo, sintió una conexión inmediata. La natación se convirtió en un desafío constante, y su dedicación la llevó a competir y destacarse, logrando marcas que la impulsaron a apostar de lleno por el deporte.