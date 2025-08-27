Secciones
EspectáculosFamosos

Es la nieta de un ícono de la música argentina pero se dedica al deporte profesional: de quién se trata

A pesar de su legado familiar, esta joven de 20 años rompió todos los mandatos y se dedicó a la natación

Quién es la nieta de un ícono de la música argentina que se dedica al deporte profesional Quién es la nieta de un ícono de la música argentina que se dedica al deporte profesional
Hace 27 Min

¿Puede una persona llevar en su ADN el talento musical y al mismo tiempo destacar en el deporte de alto rendimiento? La respuesta está en la historia de una joven que, lejos de los escenarios, encontró su pasión en el mundo de la natación. Aunque su apellido es sinónimo de un legado musical que marcó la historia de Argentina, ella forjó su propio camino.

Los tucumanos de "La Voz Argentina" dieron un show musical en la peatonal

Los tucumanos de La Voz Argentina dieron un show musical en la peatonal

Se trata de Paloma Delich, nieta de “La Mona” Jiménez e hija de Natalia Jiménez. La joven decidió trazar su propio camino lejos de la música y encontró en la natación su verdadera vocación.  Desde pequeña fue el orgullo de sus abuelos maternos, quienes siempre la respaldaron y descubrieron pronto que poseía una habilidad natural en el agua, disciplina que con el tiempo se transformó en su mayor pasión.

Paloma Delichl, la nieta de la Mona Jiménez que se dedica a la natación Paloma Delichl, la nieta de la Mona Jiménez que se dedica a la natación

De la música a la pileta: La historia de Paloma Delich, nieta de "La Mona" Jiménez

Paloma Delich, nieta de Carlos "La Mona" Jiménez, forjó su propio camino lejos de los escenarios musicales, dedicándose por completo a la natación de alto rendimiento. Con 20 años, su rutina diaria es extenuante: se levanta a las 4 de la mañana para entrenar en el Estadio Mario Alberto Kempes desde las 5. Por las tardes, la jornada continúa con gimnasio y más horas en la pileta. A pesar del rigor, también se hace tiempo para sus estudios en Arte Cerámica y Veterinaria.

Su amor por la natación surgió de forma inesperada. A los 11 años, ignoró los consejos de su abuelo, quien insistía en que sus cualidades físicas eran ideales para el agua. Sin embargo, después de recuperarse de una peritonitis, comenzó a entrenar en un gimnasio y una amiga la convenció de probar. Fue un punto de inflexión: en la primera clase, con unas antiparras prestadas de su abuelo, sintió una conexión inmediata. La natación se convirtió en un desafío constante, y su dedicación la llevó a competir y destacarse, logrando marcas que la impulsaron a apostar de lleno por el deporte.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Números de éxito: el programa sorpresa de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Números de éxito: el programa "sorpresa" de Mario Pergolini que registró un rating inesperado

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Una etapa desafiante e invitados especiales: ¿cuándo empiezan los Playoffs en La Voz Argentina?

Una etapa desafiante e invitados especiales: ¿cuándo empiezan los "Playoffs" en La Voz Argentina?

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
2

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
3

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
4

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
5

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
6

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Más Noticias
La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios