Este sábado, LA GACETA te regala la bolsa ecológica de los 21K
Hace 2 Hs

En la previa de la tercera edición de los 21K de LA GACETA, este sábado 6 de septiembre todos los lectores recibirán de regalo una bolsa ecológica oficial de la carrera junto con la edición impresa del diario.

La bolsa, de 45 x 40 centímetros, es práctica, resistente y reutilizable, pensada para acompañar a los tucumanos en su vida cotidiana y al mismo tiempo promover el cuidado del medioambiente.

Con este obsequio, LA GACETA invita a toda la comunidad a sumarse al espíritu de la media maratón más importante del norte argentino, que se correrá el domingo 5 de octubre con largada desde el Parque 9 de Julio.

Este sábado, no te pierdas tu ejemplar de LA GACETA y llevate la bolsa ecológica de los 21K.

