VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Entre estudio y diversión

Durante la semana previa, cada escuela recibió material didáctico y la guía de sus docentes para repasar contenidos y prepararse para esta etapa. Los estudiantes no solo deberán recordar lo aprendido en fases anteriores, sino que también pondrán a prueba sus conocimientos de cultura general y de Tucumán. Entre ellos se cuestionará sobre división política, relieve, clima, demografía, pueblos originarios, patrimonio cultural, la historia de San Miguel de Tucumán, la Batalla de Tucumán y el Congreso de 1816.