Arándanos: un aliado natural para cuidar el corazón y reducir el colesterol “malo”

El colesterol alto es una de las principales preocupaciones médicas en adultos, ya que incrementa el riesgo de enfermedades del corazón. En diálogo con Parade, Feingold explicó que los arándanos son una de las frutas más efectivas para disminuir el colesterol LDL y mejorar los indicadores de salud arterial. “Como cardiólogo, suelo recomendarlos como parte de una dieta cardiosaludable”, afirmó.