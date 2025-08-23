Secciones
SociedadSalud

Arándanos: un aliado natural para cuidar el corazón y reducir el colesterol “malo”

Incorporar esta fruta en la dieta es una estrategia natural y accesible para cuidar el corazón.

¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de arándanos en ayunas? ¿Cuáles son los beneficios de tomar jugo de arándanos en ayunas?
Hace 2 Hs

Aaron J. Feingold, cardiólogo y director de cardiología en el Centro Médico de la Universidad John F. Kennedy, destacó los múltiples beneficios de los arándanos para la salud cardiovascular y la reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

El colesterol alto es una de las principales preocupaciones médicas en adultos, ya que incrementa el riesgo de enfermedades del corazón. En diálogo con Parade, Feingold explicó que los arándanos son una de las frutas más efectivas para disminuir el colesterol LDL y mejorar los indicadores de salud arterial. “Como cardiólogo, suelo recomendarlos como parte de una dieta cardiosaludable”, afirmó.

Propiedades cardiovasculares de los arándanos

Ricos en antocianinas, los compuestos antioxidantes responsables de su color azul característico, los arándanos tienen un impacto positivo en la salud del corazón. Según Feingold, estos frutos ayudan a:

- Disminuir el colesterol LDL.

- Favorecer el equilibrio con el colesterol HDL o “colesterol bueno”.

- Reducir la inflamación crónica que afecta el metabolismo del colesterol.

- Mejorar la salud arterial y prevenir la aterosclerosis.

Estudios científicos demuestran que quienes consumen arándanos de manera regular presentan mejores niveles de colesterol y menor riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, consignó La Nación. 

El consumo diario de arándanos puede contribuir a prevenir la arteriosclerosis y los infartos, convirtiéndose en un recurso natural accesible y eficaz para proteger la salud cardiovascular.

Cantidad recomendada

Feingold aconseja incorporar una taza diaria de arándanos frescos o congelados dentro de una alimentación equilibrada. Según el especialista, esta práctica puede reducir el colesterol LDL entre un 5 % y un 15 %, dependiendo de cada persona.

Además, los arándanos se pueden combinar con otras frutas, cereales integrales y grasas saludables, como aceite de oliva o frutos secos, para potenciar sus efectos dentro de una dieta cardiosaludable.

De acuerdo con Mayo Clinic, mantener niveles elevados de colesterol LDL puede derivar en:

- Aterosclerosis (acumulación de grasa en arterias).

- Enfermedad coronaria (angina de pecho y dificultad para respirar).

- Accidente cerebrovascular.

- Enfermedad arterial periférica.

- Aparición de xantomas (manchas amarillas en la piel).

Aunque la incidencia de colesterol elevado ha disminuido en la última década, sigue siendo fundamental controlar los niveles de colesterol en sangre.

La inclusión de arándanos en la dieta diaria representa una estrategia natural, accesible y efectiva para reducir el colesterol LDL, mejorar la salud cardiovascular y prevenir complicaciones graves como la arteriosclerosis y los infartos.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis
1

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas
2

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural
3

El caso Las Cejas y el clientelismo estructural

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas
4

Las 5 claves de la semana: sufre Milei con derrotas en el Congreso y sospechas de coimas

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos
5

Buscan regular la responsabilidad en estacionamientos y en la seguridad de los autos

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes
6

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Más Noticias
Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tucumán y 10 provincias más se encuentran bajo alerta amarilla por vientos y tormentas severas

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Tres trucos para descongelar carne sin poner en riesgo tu salud

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

Última chance para inscribirse en el curso de oratoria de Ciencias Económicas

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

La UTN lanza ofertas en minería, energías renovables y gerenciamiento de obras

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

El cierre de los ingenios vuelve con la potencia de las imágenes

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Vínculos de Manzur con una droguería relacionda con el escándalo Andis

Campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

Campaña para frenar la desinformación entre los adolescentes

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Comentarios