Arándanos: un aliado natural para cuidar el corazón y reducir el colesterol “malo”

Aaron J. Feingold, cardiólogo y director de cardiología en el Centro Médico de la Universidad John F. Kennedy, destacó los múltiples beneficios de los arándanos para la salud cardiovascular y la reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.
El colesterol alto es una de las principales preocupaciones médicas en adultos, ya que incrementa el riesgo de enfermedades del corazón. En diálogo con Parade, Feingold explicó que los arándanos son una de las frutas más efectivas para disminuir el colesterol LDL y mejorar los indicadores de salud arterial. “Como cardiólogo, suelo recomendarlos como parte de una dieta cardiosaludable”, afirmó.
Propiedades cardiovasculares de los arándanos
Ricos en antocianinas, los compuestos antioxidantes responsables de su color azul característico, los arándanos tienen un impacto positivo en la salud del corazón. Según Feingold, estos frutos ayudan a:
- Disminuir el colesterol LDL.
- Favorecer el equilibrio con el colesterol HDL o “colesterol bueno”.
- Reducir la inflamación crónica que afecta el metabolismo del colesterol.
- Mejorar la salud arterial y prevenir la aterosclerosis.
Estudios científicos demuestran que quienes consumen arándanos de manera regular presentan mejores niveles de colesterol y menor riesgo de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, consignó La Nación.
El consumo diario de arándanos puede contribuir a prevenir la arteriosclerosis y los infartos, convirtiéndose en un recurso natural accesible y eficaz para proteger la salud cardiovascular.
Cantidad recomendada
Feingold aconseja incorporar una taza diaria de arándanos frescos o congelados dentro de una alimentación equilibrada. Según el especialista, esta práctica puede reducir el colesterol LDL entre un 5 % y un 15 %, dependiendo de cada persona.
Además, los arándanos se pueden combinar con otras frutas, cereales integrales y grasas saludables, como aceite de oliva o frutos secos, para potenciar sus efectos dentro de una dieta cardiosaludable.
De acuerdo con Mayo Clinic, mantener niveles elevados de colesterol LDL puede derivar en:
- Aterosclerosis (acumulación de grasa en arterias).
- Enfermedad coronaria (angina de pecho y dificultad para respirar).
- Accidente cerebrovascular.
- Enfermedad arterial periférica.
- Aparición de xantomas (manchas amarillas en la piel).
Aunque la incidencia de colesterol elevado ha disminuido en la última década, sigue siendo fundamental controlar los niveles de colesterol en sangre.
La inclusión de arándanos en la dieta diaria representa una estrategia natural, accesible y efectiva para reducir el colesterol LDL, mejorar la salud cardiovascular y prevenir complicaciones graves como la arteriosclerosis y los infartos.