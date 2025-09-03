Drámatica alerta de la OMS: los problemas de salud mental se están acelerando en el mundo

De toda la población mundial, 1095 millones de personas viven con desórdenes mentales. Esa fue la alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de dos nuevos informes que destacaron que el 13% de la población mundial padece de problemas de este tipo. Se trata de una tendencia inquietante: una de cada siete personas en el mundo tiene trastornos como ansiedad y depresión.
Son más de mil millones las personas de todas las edades en el mundo que padecen trastornos de salud mental, de acuerdo con los informes de la OMS. De ese número, la prevalencia en las mujeres es de un 14.8% y en los hombres, de un 13%, según indicó el informe World mental health today. Este revela que los trastornos más habituales tanto en las mujeres como en los hombres son la ansiedad y la depresión y que la pandemia de COVID-19 agravó las diferencias de género.
Mientras que esta misma investigación revela otra tendencia inquietante: en el 2021, los suicidios fueron la causa de unas 727 000 defunciones y se convirtió en una de las principales causas de defunción entre los jóvenes de todos los países y contextos socioeconómicos.
La pandemia y un aumento inquietante
A 2019, la OMS estimaba que había 970 millones de personas con algún padecimiento mental y ubicaba al 82% en los países con ingresos medios o bajos. Eso se tradujo en una prevalencia mundial del 13% de esos trastornos. La pandemia de Covid en 2020, con las restricciones impuestas, dejó “efectos de largo alcance”, según definió a propósito de la presentación de estos informes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Reconoció el “enorme costo” que esa emergencia sanitaria tuvo para la salud mental de las personas.
“Las tasas de trastornos que ya son comunes, como la depresión y la ansiedad, aumentaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los casi 1000 millones de personas que ya sufrían algún trastorno mental”, escribió, a modo de introducción. Llamó la atención, también, sobre “la fragilidad de los sistemas de salud que intentan atender las necesidades” de esa población.
Datos del informe “La salud mental mundial hoy”
Según la publicación La salud mental mundial hoy (World mental health today), “las enfermedades mentales están muy extendidas, no reciben tratamiento suficiente y carecen de recursos”. Algunos datos que demuestran estas afirmaciones:
- Una de cada 7 personas en todo el mundo vive con un trastorno mental
- 71% de las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental
- 1.4 % o menos de los presupuestos de salud en los países de ingresos bajos y medianos, en promedio, son para salud mental
Faltan regulaciones para la salud mental
La OMS señala que, a pesar de que la pandemia impulsó significativamente políticas y planes de salud mental en los distintos países, esos progresos no se tradujeron en reformas legales. Pocos países promulgaron o aplicaron leyes sobre la salud mental basadas en los derechos, y solo el 45 % de los países señaló que su legislación cumplía plenamente las normas internacionales de derechos humanos.
El Atlas revela una preocupante falta de aumento de la inversión en salud mental. El promedio del gasto público en este ámbito sigue siendo apenas el 2 % del presupuesto total en salud, un porcentaje que no ha variado desde 2017. Además, se observan marcadas disparidades entre países: mientras que los de ingresos altos gastan USD 65 por persona en salud mental, los de ingresos bajos dedican a ello apenas USD 0,04. El promedio mundial de trabajadores de la salud mental es de 13 por cada 100 000 habitantes y se observan graves carencias en los países de ingresos bajos y medianos.