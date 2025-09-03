Drámatica alerta de la OMS: los problemas de salud mental se están acelerando en el mundo

Son más de mil millones las personas de todas las edades en el mundo que padecen trastornos de salud mental, de acuerdo con los informes de la OMS. De ese número, la prevalencia en las mujeres es de un 14.8% y en los hombres, de un 13%, según indicó el informe World mental health today. Este revela que los trastornos más habituales tanto en las mujeres como en los hombres son la ansiedad y la depresión y que la pandemia de COVID-19 agravó las diferencias de género.