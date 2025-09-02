Secciones
Alerta internacional por el fentanilo contaminado: la OMS exige retirar seis lotes fabricados por el laboratorio de García Furfaro

Los productos, vinculados a muertes en hospitales, fueron fabricados por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A..

Hace 1 Hs

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una advertencia global tras detectar seis lotes de fentanilo contaminado en Argentina. Los productos, vinculados a muertes en hospitales, fueron fabricados por Laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma Group S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, actualmente detenido.

La OMS confirma la presencia de fentanilo contaminado en Argentina

El organismo internacional detalló que se trata de seis lotes de Fentanilo HLB (citrato de fentanilo) que presentan contaminación bacteriana por Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas resistentes a antibióticos.

Estos medicamentos, utilizados en pacientes críticos y cirugías, suponen un riesgo grave de infecciones mortales.

La lista oficial de lotes afectados publicada por la OMS incluye:

31200

31202

31244

31245

31246

31247

Un brote letal y el lote 31202

El “Alerta N° 4/2025 sobre productos médicos” se originó tras confirmarse un brote de infecciones mortales en hospitales argentinos, vinculado al lote 31202, producido el 18 de diciembre de 2024. Según la justicia, al menos 96 pacientes habrían fallecido.

El juez de la causa informó que las ampollas no utilizadas ya fueron identificadas y serán destruidas.

La respuesta de ANMAT y las medidas en Argentina

La ANMAT había suspendido las actividades de Laboratorios Ramallo el 24 de febrero de 2025 por “deficiencias críticas y graves” en sus procesos. Meses después, prohibió la comercialización de todos los productos de la empresa de García Furfaro.

La OMS instó a retirar de inmediato los lotes afectados y advirtió que podrían seguir circulando en Argentina y otros países de la región.

Ariel García Furfaro y la causa judicial

El empresario farmacéutico Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios, permanece detenido. La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, investiga a 17 imputados, de los cuales 6 siguen presos.

Las próximas indagatorias se realizarán entre el 2 y el 4 de septiembre, con ex empleados y responsables de producción, incluidos:

Rocío del Cielo Garay (manufactura)

Adriana Iudica (procesos de laboratorio)

Eduardo Darchuk (jefe de producción)

En las próximas semanas, el tribunal definirá la situación procesal de todos los acusados.

Riesgos para la salud según la OMS

La OMS recalcó que el fentanilo contaminado entraña un alto riesgo:

Puede causar infecciones graves y mortales.

Afecta principalmente a pacientes vulnerables en terapia intensiva.

Debe evitarse cualquier uso de productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fabricados después de febrero de 2022.

El organismo instó a profesionales sanitarios a notificar casos sospechosos y a la población a no utilizar estos productos y acudir a un médico o al centro nacional de toxicología.

Temas Organización Mundial de la Salud
