Momento incómodo: Pampita contó el favor que le pidió a Robert De Niro y el dijo que no

Durante la conducción del programa de El Trece, Los 8 Escalones, Pampita relató una situación poco común a un participante del ciclo de preguntas y respuestas. En la curiosa anécdota explicó con lujo de detalle sobre la ocasión en la que un actor famoso a nivel mundial le dijo que no ante un pedido de fanática.
"Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Hay otro más. Esperé un montón de tiempo”, dijo Pampita. La relatora explicó que antes de iniciar la incómoda situación, ella fue advertida por otras personas de no molestarlo tras encontrarse de casualidad con él en un restaurante.
El incomodo momento en que Pampita fue rechazada por Robert De Niro
Pampita explicó conocer la sensación de ser abordada por otras personas en situaciones publicas o intimas en la calle. "Lo entiendo", dijo, "tambien me pasa". Entonces, cuando los mosos del local de comida le pidieron que no moleste a De Niro, creo un plan paralelo aprovechó el vacio legal.
La modelo argentino creyó que lo mejor era esperar en la vereda del local a que el actor termine de comer. "Espere una hora y media, comía muy despacio", y cuando salió le pidió una foto. "¿Me puedo sacar una foto?’ Y me dice ‘no, no, hoy no estoy bien’. Como que no quería salir en mal estado. Estaba con barba, qué sé yo. Y se fue. Y lo vi irse."
El descargo de Pampita tras ser rechazada por Robert De Niro
A pesar de la incomodidad, Pampita mostró total comprensión hacia Robert De Niro después de que él se negara a posar para una foto. La modelo se identificó con la situación, recordando una ocasión en la que a ella le tomaron una foto poco favorecedora en el gimnasio, que luego fue ampliamente difundida. Entendiendo que él no quería ser retratado de esa manera, defendió la decisión del actor.