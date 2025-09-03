Una ex Chiquititas cumplió 42 años y volvió a juntar al elenco: ¿quiénes fueron y cómo lucen hoy?

La nostalgia invadió de las redes sociales gracias a un emotivo reencuentro que revivió los inolvidables pasillos del Rincón de Luz. Georgina Mollo, la querida actriz que dio vida a "Georgi" en Chiquititas, celebró su cumpleaños e invitó a algunos de sus ex compañeros de la tira creada por Cris Morena. La reunión, que tuvo lugar en su casa, fue una muestra de que, a pesar del paso del tiempo y los caminos que tomaron sus carreras, la amistad que forjaron en la infancia permanece intacta.
Lejos de los sets de filmación, las "chufas" se juntaron para celebrar la nueva vuelta al sol de Mollo. Este evento no solo fue un motivo de alegría para los actores y actrices, sino también para sus miles de seguidores, quienes crecieron junto a ellos y celebran ver cómo, a lo largo de los años, el elenco de Chiquititas logró mantener un vínculo tan especial.
Los ex Chiquititas se volvieron a juntar en el cumpleaños de Georgina Mollo: así lucen hoy
A sus 42 años, Georgina Mollo celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos, demostrando que su legado va más allá de su icónico papel en Chiquititas. La actriz, recordada por cantar el hit "Enamorada de todos" y por ser una de las "chufas" más destacadas en las primeras cuatro temporadas de la tira de Cris Morena, compartió su felicidad en redes sociales.
Mollo, quien también brilló en producciones como Trillizos y Rebelde Way, expresó su gratitud por tener una vida plena, con sus sueños cumplidos, una familia perfecta, tres hijos y un grupo de amigos leales, algunos de ellos desde la infancia.
En su posteo, agradeció los mensajes de sus fans y dedicó palabras especiales a su pareja, Santiago, con quien celebró ocho años de amor, destacando el "equipo" que forman. En la emotiva celebración en su casa, se reencontró con varias excompañeras de "Chiquititas", como Jimena Piccolo, Daniella Mastricchio, Solange Verina y Sofía Recondo. Lejos de la televisión, Georgina se dedica al diseño de indumentaria en su local de ropa en Villa Lugano, una pasión que estudió en la UBA.