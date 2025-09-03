Secciones
EspectáculosFamosos

Una ex Chiquititas cumplió 42 años y volvió a juntar al elenco: ¿quiénes fueron y cómo lucen hoy?

La actriz que cantaba Enamorada de todos aprovechó su cumpleaños para invitar a su ex compañeras de grabación en la tira éxito de Cris Morena.

Georgina Mollo celebró sus 42 y reunió a sus ex compañeros de Chiquititas Georgina Mollo celebró sus 42 y reunió a sus ex compañeros de Chiquititas
Hace 3 Hs

La nostalgia invadió de las redes sociales gracias a un emotivo reencuentro que revivió los inolvidables pasillos del Rincón de Luz. Georgina Mollo, la querida actriz que dio vida a "Georgi" en Chiquititas, celebró su cumpleaños e invitó a algunos de sus ex compañeros de la tira creada por Cris Morena. La reunión, que tuvo lugar en su casa, fue una muestra de que, a pesar del paso del tiempo y los caminos que tomaron sus carreras, la amistad que forjaron en la infancia permanece intacta.

Dejó la TV y ahora trabaja en una municipalidad: así está hoy el carismático Coco de Chiquititas

Dejó la TV y ahora trabaja en una municipalidad: así está hoy el carismático Coco de Chiquititas

Lejos de los sets de filmación, las "chufas" se juntaron para celebrar la nueva vuelta al sol de Mollo. Este evento no solo fue un motivo de alegría para los actores y actrices, sino también para sus miles de seguidores, quienes crecieron junto a ellos y celebran ver cómo, a lo largo de los años, el elenco de Chiquititas logró mantener un vínculo tan especial.

Georgina Mollo celebró sus 42 y reunió a sus ex compañeros de Chiquititas Georgina Mollo celebró sus 42 y reunió a sus ex compañeros de Chiquititas

Los ex Chiquititas se volvieron a juntar en el cumpleaños de Georgina Mollo: así lucen hoy

A sus 42 años, Georgina Mollo celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos, demostrando que su legado va más allá de su icónico papel en Chiquititas. La actriz, recordada por cantar el hit "Enamorada de todos" y por ser una de las "chufas" más destacadas en las primeras cuatro temporadas de la tira de Cris Morena, compartió su felicidad en redes sociales. 

Mollo, quien también brilló en producciones como Trillizos y Rebelde Way, expresó su gratitud por tener una vida plena, con sus sueños cumplidos, una familia perfecta, tres hijos y un grupo de amigos leales, algunos de ellos desde la infancia. 

Los ex Chiquititas se volvieron a juntar para el cumpleaños de Georgina Mollo Los ex Chiquititas se volvieron a juntar para el cumpleaños de Georgina Mollo

En su posteo, agradeció los mensajes de sus fans y dedicó palabras especiales a su pareja, Santiago, con quien celebró ocho años de amor, destacando el "equipo" que forman. En la emotiva celebración en su casa, se reencontró con varias excompañeras de "Chiquititas", como Jimena Piccolo, Daniella Mastricchio, Solange Verina y Sofía Recondo. Lejos de la televisión, Georgina se dedica al diseño de indumentaria en su local de ropa en Villa Lugano, una pasión que estudió en la UBA.

Temas Cris Morena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dejó la TV y ahora trabaja en una municipalidad: así está hoy el carismático Coco de Chiquititas

Dejó la TV y ahora trabaja en una municipalidad: así está hoy el carismático Coco de Chiquititas

¡Aquí estoy!: Cris Morena reapareció en redes sociales tras la muerte de su nieta

"¡Aquí estoy!": Cris Morena reapareció en redes sociales tras la muerte de su nieta

Video: Lali se sumó al regreso de Erreway y desató la euforia del público

Video: Lali se sumó al regreso de Erreway y desató la euforia del público

La historia oculta detrás de la pelea que enfrentó a Flor Bertotti y Cris Morena

La historia oculta detrás de la pelea que enfrentó a Flor Bertotti y Cris Morena

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios