Una ex Chiquititas cumplió 42 años y volvió a juntar al elenco: ¿quiénes fueron y cómo lucen hoy?

La nostalgia invadió de las redes sociales gracias a un emotivo reencuentro que revivió los inolvidables pasillos del Rincón de Luz. Georgina Mollo, la querida actriz que dio vida a "Georgi" en Chiquititas, celebró su cumpleaños e invitó a algunos de sus ex compañeros de la tira creada por Cris Morena. La reunión, que tuvo lugar en su casa, fue una muestra de que, a pesar del paso del tiempo y los caminos que tomaron sus carreras, la amistad que forjaron en la infancia permanece intacta.