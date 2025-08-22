Pampita, tajante: "A esta altura de la vida no perdono más infidelidades"

La modelo también se refirió al acompañamiento de Pepa en eventos públicos, que algunos interpretaron como un gesto de reconquista: “No hacía falta, pero me encanta que me acompañe a mis cosas”, dijo con una sonrisa. Incluso relativizó la convivencia en espacios compartidos con su ex, Roberto García Moritán, padre de su hija Anita: “Es algo que va a suceder muchas veces, va a estar todo bien siempre”.