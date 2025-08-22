Secciones
Pampita, tajante: "A esta altura de la vida no perdono más infidelidades"

La conductora habló de su reconciliación con Martín Pepa, desmintió los rumores que la vincularon con Nicolás Furtado y Joaquín Furriel, y fue clara sobre su postura frente al engaño.

PAMPITA VOLVIÓ CON MARTÍN PEPA. La modelo desmintió los rumores que la vincularon con Nicolás Furtado y Joaquín Furriel, y fue clara sobre su postura frente al engaño. PAMPITA VOLVIÓ CON MARTÍN PEPA. La modelo desmintió los rumores que la vincularon con Nicolás Furtado y Joaquín Furriel, y fue clara sobre su postura frente al engaño.
Hace 1 Hs

Pampita volvió a estar en el centro de la escena mediática tras confirmar su reconciliación con Martín Pepa. En una entrevista con Puro Show (Eltrece), la conductora de Los 8 escalones fue contundente al hablar de su mirada sobre el amor, la fidelidad y su presente sentimental.

“Yo, a esta altura de la vida, no perdono más infidelidades. Si estoy con una persona, quiero ser lo más importante para esa persona”, expresó, en medio de los rumores que la habían vinculado con Nicolás Furtado, Joaquín Furriel e incluso el corredor Cochito López, versiones que negó con firmeza.

Sobre su reencuentro con Pepa, Pampita aseguró que la decisión nació del afecto mutuo: “Nos dimos cuenta que nos queríamos mucho, que había mucho amor y estamos en eso, probando y dando nuestra mejor versión para que funcione”. Sin embargo, descartó por ahora la idea de ensamblar una familia: “Vivimos en países distintos, así que nuestra realidad es esa”.

La modelo también se refirió al acompañamiento de Pepa en eventos públicos, que algunos interpretaron como un gesto de reconquista: “No hacía falta, pero me encanta que me acompañe a mis cosas”, dijo con una sonrisa. Incluso relativizó la convivencia en espacios compartidos con su ex, Roberto García Moritán, padre de su hija Anita: “Es algo que va a suceder muchas veces, va a estar todo bien siempre”.

Consultada por los rumores televisivos, Pampita celebró la posibilidad de recibir a Nicole Neumann como jurado invitada en Los 8 escalones: “Está muy invitada y la estamos esperando”. Ambas coincidieron recientemente en un evento por los 103 años de la revista Para Ti, donde Pampita asistió junto a Pepa, mientras Nicole llegó acompañada por sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Finalmente, cuando le preguntaron si había perdonado una infidelidad a García Moritán, Pampita optó por el humor y cerró la charla sin dar más detalles: “¿Algo más? Un beso. Buenas noches a todos”.

