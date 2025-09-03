A días del debut del iPhone 17: ¿cuáles serán las diferencias principales con el iPhone 16?

Mejor rendimiento en inteligencia artificial

Mientras que el iPhone 16 tiene un chip A18, su sucesor llegará con el chip A19, que mantiene un proceso de 3 nanómetros, pero incorpora mejoras para optimizar la eficiencia y el rendimiento en tareas de inteligencia artificial. Se espera que la RAM sea de 8 GB, aunque algunos rumores apuntan a una opción de 12 GB. El modelo base no incluirá la refrigeración por cámara de vapor que se rumorea para el iPhone 17 Pro, por lo que podría no sostener un alto rendimiento durante largos periodos.