A días del debut del iPhone 17: ¿cuáles serán las diferencias principales con el iPhone 16?

En las vísperas de los eventos tecnológicos de Apple, la agitación por cuál será la innovación tecnológica del momento ya puede advertirse entre los aficionados de los productos de la manzana mordida. El nuevo iPhone 17 está a punto de anunciarse y con ello, una renovada generación de terminales móviles se insertará en el mercado. ¿Cuáles serán los cambios respecto a su predecesor, el iPhone 16?
Este martes 9 de septiembre conoceremos cuáles son las nuevas ocurrencias de Apple, con el nuevo iPhone 17. Mientras que su predecesor había introducido ajustes fotográficos y nuevas incorporaciones como el botón de control de cámara, este nuevo modelo promete una experiencia renovada, con una pantalla más fluida y mejoras en la calidad de las fotografías frontales.
Algunos cambios en las funciones de cámara
Entre las introducciones más notorias de este nuevo iPhone estaría un nuevo botón físico exclusivo para funciones de cámara, que complementaría el que ya está presente en el iPhone 16 Pro y facilitaría el acceso instantáneo al disparo. Sin embargo otros aspectos de fotografía se mantendrán inmutables. Según informó Phone Arena, las cámaras traseras reutilizarán los mismos sensores principal y ultra gran angular, lo que sugiere que la calidad de fotos entre ambos modelos será muy similar.
Pero el iPhone 17 Pro sí introduciría cambios como el teleobjetivo con zoom óptico de hasta 8 aumentos, y superará el límite de 5x del iPhone 16 Pro, según detalló I Like iPhone. Otra de las versiones apunta a una nueva aplicación de cámara profesional integrada, pensada para aprovechar las capacidades de foto y video. Por último, se espera una lente frontal renovado de 24 MP, ideal para videollamadas más nítidas y autorretratos de mayor calidad.
Nuevos colores y algunos cambios en el diseño
Quizás uno de los aspectos más llamativos de las introducciones de Apple estén en los colores que se introducen con cada nueva edición. En el caso del iPhone 17 Pro, podría estrenarse un acabado en color cobre y un logotipo cerrado , junto con sutiles ajustes en el módulo de cámaras traseras. En cuanto a resolución y dimensiones, tanto el 16 como el 17 se mantendrán muy similares, sin grandes variaciones.
Respecto al diseño, el iPhone 17 no diferirá mucho de cómo luce el iPhone 16, de hecho la compañía mantendrá el tamaño y el aspecto general de su predecesor, aunque algunos detalles serán nuevos. Este renovado modelo incluirá pantalla ProMotion, además de que aprovechará el nuevo material OLED M14, que promete una mayor eficiencia energética. Asimismo, Face ID será la única opción biométrica y no se espera que la Isla Dinámica, o Dynamic Island, que reemplaza al antiguo notch, cambie de tamaño este año.
Mejor rendimiento en inteligencia artificial
Mientras que el iPhone 16 tiene un chip A18, su sucesor llegará con el chip A19, que mantiene un proceso de 3 nanómetros, pero incorpora mejoras para optimizar la eficiencia y el rendimiento en tareas de inteligencia artificial. Se espera que la RAM sea de 8 GB, aunque algunos rumores apuntan a una opción de 12 GB. El modelo base no incluirá la refrigeración por cámara de vapor que se rumorea para el iPhone 17 Pro, por lo que podría no sostener un alto rendimiento durante largos periodos.
El dispositivo se lanzará con iOS 26, que incorpora el nuevo diseño “Liquid Glass” y nuevas funciones, como filtrado de llamadas, traducción en vivo y mensajes más inteligentes. El iPhone 16 también recibirá esta actualización el mismo día del lanzamiento del nuevo modelo.
Una batería más eficiente
Con el iPhone 17, Apple introduce algunos cambios menores. La batería podría aumentar ligeramente hasta unos 3600 miliamperios-hora, frente a los 3279 de la versión 16, con un nuevo diseño que mejora la eficiencia y mantiene la carga por más tiempo, incluso con uso intenso. Además, el chip A19 promete ser más eficiente, lo que también podría alargar un poco la duración de la batería.