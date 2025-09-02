Usuarios de WhatsApp en iPhone están expuestos a un ataque de espionaje

En Estados Unidos, Meta inició una campaña para actualizar su servicio de mensajería en iOS. La iniciativa partió del reconocimiento de una posible amenaza para los usuarios de WhatsApp en celulares iPhone. Una vulnerabilidad los volvió potenciales víctimas de ataques virtuales sofisticados y de precisión.
“Investigamos esta falla, en combinación con una vulnerabilidad a nivel de sistema operativo en las plataformas de Apple, que podría haber sido explotada en un ataque sofisticado contra usuarios específicos”, informaron a los usuarios del sistema operativo e instaron a que realizaran la actualización.
Desde WhatsApp indicaron que la falla podría haber permitido a un tercero activar el procesamiento de contenido desde una URL en el celular de una persona. Esto podría implicar un uso de enlaces fraudulentos, aparentemente inofensivos, para instalar programas que sustraigan información privada y personal.
Cómo evitar la vulnerabilidad de WhatsApp desde iPhone
La fusión de las fallas del sistema operativo y la de la aplicación de mensajería dio como resultado una mezcla peligrosa. Por eso es importante atacar esta vulnerabilidad desde los dos frentes. No bastará con solucionarlo teniendo en cuenta solo uno de los aspectos, sino que se debe tomar decisión sobre ambos para que la solución sea efectiva.
En este sentido, lo que recomiendan los especialistas es hacer una doble actualización. Por una parte, se debe actualizar el sistema operativo a la última versión disponible para cada dispositivo. Por otra, se debe actualizar también la versión de WhatsApp en iOS a la 2.25.21.73 y la de macOS a la 2.25.21.78. Los usuarios de Android, en cambio, deberían tener precaución al instalar las últimas versiones ofrecidas por PlayStore.
“Privacidad avanzada”, la nueva configuración de WhatsApp
La función “Privacidad avanzada” está pensada para reforzar la seguridad de las conversaciones y brindar un control más profundo sobre el contenido que se comparte. Al activarla, se limitan las posibilidades de que otros participantes exporten chats, descarguen archivos automáticamente o usen los mensajes con herramientas de IA.
La herramienta es versátil, estando disponible tanto en chats individuales como en grupos. Se considera ideal para contextos sensibles, como grupos de apoyo donde se discuten problemas de salud o la organización comunitaria de temas importantes, especialmente cuando no todos los participantes se conocen bien.