El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse

La llegada del iPhone 17 no solo estará marcada por la evolución en su tecnología, sino también por un hito histórico en Apple.

La llegada del iPhone 17 revolucionará los hitos de Apple.
Hace 1 Hs

El próximo iPhone 17 está listo para marcar un antes y un después en la historia de Apple y está a punto de romper el récord histórico que solo el iPhone 4 pudo establecer. Este nuevo buque insignia superará una marca de 15 años y a todos sus predecesores al convertirse en el terminal que más tiempo estará en el mercado como modelo principal. 

Se trata de un hito que el iPhone 4 estableció hace más de una década y media, manteniendo su estatus de buque insignia durante 15 meses. El iPhone 17, sin embargo, está proyectado para liderar la línea principal de Apple por un período aún más extenso: aproximadamente 18 meses. Es una diferencia significativa que promete un ciclo de vida más largo para este esperado dispositivo.

Un hito histórico para Apple

Este período extendido para el iPhone 17 significa que no veremos a su sucesor, el iPhone 18, hasta la primavera de 2027. Esta decisión estratégica de Apple apunta a consolidar la presencia del iPhone 17 en el mercado, ofreciendo a los consumidores más tiempo para disfrutar y adoptar las innovaciones que traerá consigo. Es un cambio notable en la estrategia de lanzamientos anuales Apple había adoptado.

La era del iPhone 4 fue diferente ya que el enfoque por en aquel entonces, era distinto. Especialistas del sitio AI Invest destacaron que ahora la compañía se mueve en un panorama tecnológico en constante evolución, donde la línea Pro de iPhones y los lanzamientos anuales de estos modelos de gama alta, así como el esperado iPhone plegable, continuarán su desarrollo y presencia en el mercado de forma paralela. Esto indica una diversificación de la oferta de Apple, con el iPhone 17 consolidándose como el pilar de la línea estándar durante un período extendido.

¿Cuándo llega el iPhone 17 al mercado?

El esperado evento de lanzamiento del iPhone 17 tendrá lugar el martes 9 de septiembre de 2025. A partir de las 10 (hora del Pacífico), presentará los nuevos dispositivos que lanzará este año, incluido el último modelo de celulares, que ya tiene fecha de salida al mercado. Las primeras unidades llegarán a las tiendas y a los compradores que hagan pedidos anticipados el viernes 19 de septiembre.

Con esta extensión en el ciclo de vida de un modelo estándar, la compañía de la manzana mordida podría estar buscando optimizar la producción, la distribución y la experiencia del usuario, permitiendo que cada generación de iPhone principal tenga un impacto más duradero antes de la llegada de su sucesor. 

