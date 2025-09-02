El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse

La era del iPhone 4 fue diferente ya que el enfoque por en aquel entonces, era distinto. Especialistas del sitio AI Invest destacaron que ahora la compañía se mueve en un panorama tecnológico en constante evolución, donde la línea Pro de iPhones y los lanzamientos anuales de estos modelos de gama alta, así como el esperado iPhone plegable, continuarán su desarrollo y presencia en el mercado de forma paralela. Esto indica una diversificación de la oferta de Apple, con el iPhone 17 consolidándose como el pilar de la línea estándar durante un período extendido.