Dejó la TV y ahora trabaja en una municipalidad: así está hoy el carismático Coco de Chiquititas

La nostalgia por los íconos de la televisión infantil y juvenil nunca desaparece. A casi tres décadas de su debut en la pantalla chica, Carlos Pedevilla, el actor que dio vida al carismático personaje de “Coco” en la tercera temporada de Chiquititas, le dio un giro inesperado a su vida: dejó atrás los sets de grabación para incursionar en un mundo completamente diferente.
Si bien la actuación fue su pasión durante gran parte de su infancia y adolescencia, Pedevilla decidió tomar un camino más "seguro" y se alejó del mundo del espectáculo. Hoy, a más de 25 años de su paso por la exitosa serie de Cris Morena, su vida dio un vuelco radical: el ex actor se desempeña en una municipalidad. Sin embargo, su amor por el arte y el entretenimiento siguen latentes. Es por eso que dentro de poco estrenará un corto que se llama Nico y que protagoniza junto a Javier Belgeri y Nancy Anka.
Todavía no sabía leer y estudiaba guiones: ¿Cómo llegó Carlos Pedevilla a Clave de sol y Chiquititas?
Carlos reveló en una entrevista con La Nación que comenzó a actuar en la televisión cuando tenía cinco años. Se debut fue en la exitosa novela Clave de sol. Todavía no sabía leer y su mamá lo ayudaba a estudiar los libretos. "Ella siempre me acompañó. Sin su esfuerzo no hubiera llegado a nada", reveló.
La anécdota sobre cómo llegó a la televisión merece un capítulo aparte. "Mi hermana Lorena vio un anuncio en la revista TV Guía en el que pedían chicos y mandó una foto mía arriba de un caballito. Nunca pensó que iban a llamarme, pero quedé elegido entre 50 chicos preseleccionados para trabajar en Clave de Sol. Me acuerdo que el productor me vio y me dijo: “vos pibe”. Y no hubo casting. Me gustó mucho desde el principio, iba feliz a grabar y no había presiones… Mis padres me decían que si no quería ir más, no había problema. Pero yo quería", contó.
En Clave de Sol estuvo tres meses pero le abrió las puertas a nuevas oportunidades. También actuó en algunos capítulos de Corazón de tiza, Alta comedia, Regalo del Cielo, El Club de los Babysitter, Los chicos vienen cantando y La Nena. Después llegó a Chiquititas, en 1997. Fue la tercera temporada, y estaban Romina Yan, Facundo Arana, Fernán Mirás y Pablo Echarri, que trabajó un mes. Su personaje era amigo de Arana, que hacía un doble personaje: de abogado malo y de chico bueno que tocaba el saxo.
¿Por qué Carlos Pedevilla dejó la actuación?
Pedevilla dejó de actuar simplemente porque el ambiente se puso difícil para conseguir un papel en alguna telenovela o programa de televisión. "Decidí hacer otra cosa porque no había oportunidades en el medio. Me fui alejando, pero no porque no me gustara. En el 2017 hice una obra de teatro, y en el 2022 otra comedia, que es lo que más me gusta", resumió en la misma entrevista con La Nación. "Si hubiese tenido la posibilidad de continuar ni lo dudaba. Pero se fueron cerrando puertas y yo estaba creciendo, tenía que tomar decisiones y seguir un camino", agregó.
Tras alejarse de la actuación, Carlos empezó a trabajar en la Municipalidad de Vicente López. Ahora está en la parte administrativa del Consejo Deliberante. También militó en la UCR, fue secretario general de la Juventud Radical, después vocal del Comité. Sin embargo, cada vez que puede vuelve a su gran amor: la actuación. El 13 de septiembre en el bodegón California dreaming de San Justo estrenará el corto llamado Nico, dirigido por Sebastián Gutiérrez.