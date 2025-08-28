Dejó la TV y ahora trabaja en una municipalidad: así está hoy el carismático Coco de Chiquititas

Pedevilla dejó de actuar simplemente porque el ambiente se puso difícil para conseguir un papel en alguna telenovela o programa de televisión. "Decidí hacer otra cosa porque no había oportunidades en el medio. Me fui alejando, pero no porque no me gustara. En el 2017 hice una obra de teatro, y en el 2022 otra comedia, que es lo que más me gusta", resumió en la misma entrevista con La Nación. "Si hubiese tenido la posibilidad de continuar ni lo dudaba. Pero se fueron cerrando puertas y yo estaba creciendo, tenía que tomar decisiones y seguir un camino", agregó.