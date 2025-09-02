Alerta amarilla: fuertes vientos azotarán a Tucumán y otras dos provincias del noroeste

¿Qué zonas se verán afectadas?

Entre las 12 del mediodía y las 18 hs, ráfagas de provenientes del noroeste azotarían el área cordillerana de Catamarca y Tucumán, como la Puna de Tinogasta, la Puna de Antofagasta de la Sierra, la Puna de Belén, la Puna de Cafayate, la Puna de San Carlos, Puna de Santa María y la Puna de Tafí del Valle. Los vientos según el SMN alcanzarían los 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.