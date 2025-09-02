Secciones
Alerta amarilla: fuertes vientos azotarán a Tucumán y otras dos provincias del noroeste

El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la jornada del martes podría verse intrrumpida por ráfagas de hasta 90 km/h.

Hace 5 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que tres provincias del norte, incluida parte de las Sierras el Aconquija y Cumbres Calchaquiés de Tucumán, se encuentran bajo alerta meteorológica nivel amarillo por vientos intensos. De acuerdo con la entidad climática, este fenómeno amenaza con daños y podría interrumpir momentáneamente las actividades del primer martes de septiembre.

De acuerdo con el anuncio del SMN emitido a las 6:18 hs de la jornada de hoy, aún continúa la alerta por fuertes vientos que afectarían a las provincias del noroeste argentino. Por la ocasión del martes, la mayor parte de Catamarca, la porción oeste de La Rioja y una pequeña parte del noroeste de Tucumán se verán afectados por ráfagas de vientos de gran intensidad.

¿Qué zonas se verán afectadas?

Entre las 12 del mediodía y las 18 hs, ráfagas de provenientes del noroeste azotarían el área cordillerana de Catamarca y Tucumán, como la Puna de Tinogasta, la Puna de Antofagasta de la Sierra, la Puna de Belén, la Puna de Cafayate, la Puna de San Carlos, Puna de Santa María y la  Puna de Tafí del Valle. Los vientos según el SMN alcanzarían los 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Otras zonas limítrofes de La Rioja como la Cordillera de General Lamadrid y Cordillera de Vinchina se encuentran bajo alerta amarilla por el mismo fenómeno que podría crecer en intensidad.

Recomendaciones del SMN ante vientos intensos

Ante la intensidad del aviso climático, el SMN proporcionó algunas recomendaciones a la población:

1- Evitá actividades al aire libre.
2- Asegurá los elementos que puedan volarse.
3- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

