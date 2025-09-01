Secciones
Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

La temprada de lluvia volvió para afectar a diferentes provincias del este del país.

Hace 49 Min

El Sistema de Alerta Temprana hizo su última actualización a las 6.05 de la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que hay en total ocho provincias bajo alerta meteorológica amarilla. Tres de ellas tienen alertas por vientos, una por lluvias y cinco por tormentas.

El oeste de Catamarca espera vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 90. La zona comprometida es la de la cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta y la puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María y Tafí del Valle.

El oeste de La Rioja será afectada por el mismo fenómeno. La zona bajo alerta es la cordillera de General Lamadrid y de Vinchina. En Buenos Aires, parte de la costa atlántica tendrá vientos más leves, entre 30 y 45 kilómetros por hora –ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora– esta mañana.

Lluvias y tormentas en el NEA y Buenos Aires

Algunas regiones de Formosa, Chaco y Entre Ríos están también bajo alerta por tormentas, así como la totalidad de las provincias de Misiones y Corrientes. En Formosa, las zonas afectadas serán la capital, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané; en Chaco, Bermejo, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando; y, en Entre Ríos, en Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Toda el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Parte del este de Buenos Aires también espera lluvias durante la mañana, pero tendrán una menor intensidad que en el NEA. Las zonas comprometidas son Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, noroeste de General Madariaga y de Mar Chiquita y oeste de General Pueyrredón. Los valores de precipitación acumulada rondarán entre los 20 y 40 milímetros.

