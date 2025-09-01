Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

El oeste de Catamarca espera vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar hasta los 90. La zona comprometida es la de la cordillera de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta y la puna de Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Tinogasta, Santa María y Tafí del Valle.