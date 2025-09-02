Carmen Barbieri le respondió a Ayelén Paleo: "Tengo mucho por decir"

Carmen Barbieri volvió a referirse a Ayelén Paleo luego de que la bailarina rompiera el silencio sobre la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una organización que captaba y explotaba sexualmente a mujeres de bajos recursos. “Tengo mucho para decir, pero no voy a decir nada”, dijo.
En diálogo con la prensa, la conductora de El Nueve afirmó: “Tengo a Santiago grabado con todas las cosas que cuenta”. “Se la veía muy compungida, al borde de un ataque de pánico”, le dijo un cronista. “¿Cómo no? Tiene a la madre detenida, con esposas… ver esas imágenes es muy doloroso. Yo la entiendo”, respondió la capocómica quien manifestó que no iniciará acciones legales contra la bailarina.
Después, Carmen recordó el affaire de su ex esposo con Ayelén: “Santiago se fue de casa por ella. Se enamoró de ella. Está bien, cada uno con su historia. Pero pasó hace mucho, yo no quiero remover ni revolver. Ustedes hablan en presente, pero no es presente, esto pasó hace 10 años”, sostuvo.
"Hay una cosa muy fea que es la trata de personas, si realmente es cierto, la Justicia tiene que estar justa. Si no es cierto, la señora tendría que estar en su casa”, opinó.
En línea con eso, aclaró: “Con respecto a la trata de personas no sabía nada, sino lo hubiese denunciado, soy una mujer de bien. Ellas tenían varios lugares donde preparaban chicas para el modelaje, nada más". “Para mí no existe esa persona, surgió ahora por el tema de la mamá. Que descanse en paz Santiago, ¿Quién soy yo para perdonar? Lo entendí", sentenció.