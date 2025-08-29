Secciones
Carmen Barbieri reveló que recibió amenazas tras sus dichos sobre Ayelén Paleo

"No voy a tener nunca paz, mientras tanto estas personas tengan teléfono y puedan insultarme y molestarme la vida”, dijo.

Hace 14 Min

Carmen Barbieri reveló que recibió amenazas luego de sus fuertes declaraciones sobre Ayelén Paleo, en medio de la polémica generada por la detención de la madre de la ex vedette.

En diálogo con un periodista de SQP (América), la conductora expresó: “Debe estar sufriendo mucho Paleo por su mamá. Yo también sufrí por mi mamá cuando ella la amenazaba por teléfono y el hermano también, esto pasó hace mucho tiempo".

Tras una nota realizada para el ciclo de Yanina Latorre, la ausencia de la madre de Fede Bal en su programa en Canal 9 sorprendió al público. Aunque su equipo indicó que se debía a un resfrío, Barbieri confirmó que había sido víctima de amenazas: “Por este caso de esta madre y esta hija que salieron ahora con esta novedad horrorosa… ojalá se aclare todo y esté todo bien pero yo sigo pagando los platos rotos y nada que ver”.

El mal momento que vivió Carmen Barbieri 

“Me siguen llamando, me siguen insultando, llamadas que dicen desconocido, me siguen diciendo cosas, yo los bloqueo. No voy a tener nunca paz, mientras tanto estas personas tengan teléfono y puedan insultarme y molestarme la vida”, agregó. 

También recordó que lo sucedido ocurrió hace años, pero la atención mediática la volvió a colocar en el centro del escándalo. “Yo no tengo nada que ver, fue una cosa que pasó hace tantos años, pero aparecen otra vez a la fama, esta gente, y enseguida caigo yo”, planteó.

