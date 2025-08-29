Carmen Barbieri reveló que recibió amenazas tras sus dichos sobre Ayelén Paleo

Tras una nota realizada para el ciclo de Yanina Latorre, la ausencia de la madre de Fede Bal en su programa en Canal 9 sorprendió al público. Aunque su equipo indicó que se debía a un resfrío, Barbieri confirmó que había sido víctima de amenazas: “Por este caso de esta madre y esta hija que salieron ahora con esta novedad horrorosa… ojalá se aclare todo y esté todo bien pero yo sigo pagando los platos rotos y nada que ver”.