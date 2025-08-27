De los escándalos mediáticos al mercado inmobiliario: la nueva vida de Ayelén Paleo

Sin embargo, la calma de su presente se vio alterada en los últimos días por un hecho ajeno a su vida empresarial. Su madre, Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, acusada de integrar una red de trata con base en La Plata. Según la investigación judicial, la mujer cumplía el rol de fotógrafa de las víctimas, cuyas imágenes eran publicadas en sitios web de explotación sexual.