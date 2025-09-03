Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Educación
Problemas en el aula: “No hacen falta golpes ni moretones para resolver conflictos”
La mediación escolar crece como una estrategia para prevenir la violencia.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
DIDÁCTICO. Para aprender sobre emociones, los chicos jugaron con un dado que los ayudó a expresarse. La Gaceta / fotos de Analía Jaramillo
Por
Ariane Armas
Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard
Sueña con llegar a la ONU tras ser becada por la Unión Europea
Independizarse: un sueño que los jóvenes ven alejarse cada vez más
Lo más popular
Google abre sus puertas a estudiantes argentinos de Abogacía
Techint abre más de 200 prácticas de verano para estudiantes universitarios
La ExpoCON reúne IA, videojuegos y bioeconomía en un mismo escenario
Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio
El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse
Quién es Priscila Rojas, la “doble” de la China Suárez que conquistó Instagram
Más Noticias
Efemérides del miércoles 3 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
¿Qué es "La Cofconeta"? el fenómeno viral que ocurrió por accidente tras una serie de comentarios desopilantes
Feng Shui para septiembre: esta es la mejor ubicación para tu Gato de la Fortuna
Quién es Priscila Rojas, la “doble” de la China Suárez que conquistó Instagram
El iPhone 17 le quitará el título al iPhone 4: el histórico récord que está a punto de romperse
Recuerdos fotográficos: 1937. Comienzos del colegio Guillermina
Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más