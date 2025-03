Prevención y salud mental: la respuesta a la violencia escolar en Tucumán, según una especialista

La importancia de la prevención

La intervención en el consumo de sustancias y la violencia escolar no debe esperar a que los problemas se agraven. Schargorodsky destacó la importancia de contar con dispositivos de atención a tiempo, tanto en las escuelas como en la comunidad. "Existen recursos en Tucumán, tanto en la provincia como en la universidad, donde los jóvenes pueden buscar ayuda antes de que el problema se convierta en una crisis", dijo. Sin embargo, reconoció que a menudo estos recursos no están disponibles o no son suficientes para cubrir la demanda.