Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

La síntesis también incluirá una advertencia para estar atento a las estafas, así como información sobre cómo limitar quién puede invitarte a los chats grupales de WhatsApp. Una vez que hayas visto esta página, podés salir del grupo sin siquiera mirar el chat o consultarlo para obtener más información. Y si creés que podrías reconocer el grupo después de ver la descripción general de seguridad, podés optar por ver el chat para obtener más contexto. En cualquier caso, las notificaciones del grupo se silenciarán hasta que marques que deseas permanecer, detallaron desde la página oficial de Meta.