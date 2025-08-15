Alerta de estafas en Whatsapp: la nueva función que busca combatir el creciente número de delitos

Whatsapp se enfrenta a una tendencia cada vez más inquietante. Mientras 2 mil millones de usuarios se conectan de forma incesante en la aplicación, los delitos suben, marcando cifras sin precedentes respecto a la inseguridad de la misma. La plataforma tomó medidas drásticas al eliminar más de 6,8 millones de cuentas, y anunció una nueva función que buscaría alertar a los usuarios antes de exponerse a una situación de vulnerabilidad.
Meta está añadiendo una nueva función diseñada para proteger a los usuarios de los grupos de Whatsapp fraudulentos. Esta es una de las instancias donde los internautas pueden mostrarse más vulnerables por lo que contarán con un "resumen de seguridad" que les alertará antes de incorporarse como miembros e incluso antes de que se habiliten los mensajes.
El “resumen de seguridad” que busca alertar a los usuarios
Con esta nueva herramienta, cuando un usuario reciba una invitación a un chat grupal de alguien que no conozca, podrá recibir un adelanto de información sobre ese mismo grupo. Este podrá saber de antemano quién lo creó, quién le invitó y con cuántos miembros cuenta.
La síntesis también incluirá una advertencia para estar atento a las estafas, así como información sobre cómo limitar quién puede invitarte a los chats grupales de WhatsApp. Una vez que hayas visto esta página, podés salir del grupo sin siquiera mirar el chat o consultarlo para obtener más información. Y si creés que podrías reconocer el grupo después de ver la descripción general de seguridad, podés optar por ver el chat para obtener más contexto. En cualquier caso, las notificaciones del grupo se silenciarán hasta que marques que deseas permanecer, detallaron desde la página oficial de Meta.
Según explicaron desde el medio especializado The Verge, esta función se basa en la "tarjeta de contexto" que WhatsApp lanzó el año pasado, que muestra información clave sobre un grupo. Si bien las tarjetas de contexto aparecerán para todos los grupos a los que te inviten, las nuevas vistas generales de seguridad de WhatsApp aparecerán como una página "intersticial" cuando alguien desconocido te envíe una invitación.
Otras funciones de seguridad
Además de su nueva función de seguridad para chats grupales, WhatsApp también está probando maneras de combatir las estafas que involucran a personas maliciosas que te contactan en otras plataformas antes de pedirte que transfieras tu conversación a WhatsApp. Está probando nuevas maneras de avisar a los usuarios que "pausen" antes de iniciar una conversación con alguien que no está en sus contactos y mostrará más contexto sobre a quién van a enviar un mensaje.