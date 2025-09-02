Secciones
Llevaba marihuana dentro del equipaje y terminó detenido en Santiago del Estero

El acusado viajaba desde San Salvador de Jujuy hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En un operativo de control sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de Pozo Hondo, efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un ómnibus que viajaba desde San Salvador de Jujuy hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la verificación de la documentación de los pasajeros, los agentes detectaron que un hombre transportaba en su mochila varios envoltorios de nylon negro. Al inspeccionarlos, encontraron en su interior una sustancia vegetal.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 510 gramos.

Por orden del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, se procedió al secuestro del estupefaciente y a la detención del involucrado.

