Infusión de bicarbonato de sodio con manzanilla: para qué sirve este remedio casero

Aunque no existen estudios clínicos que avalen sus efectos combinados, sí hay evidencia sobre los beneficios de cada uno por separado. La manzanilla ha sido históricamente reconocida por aliviar la indigestión, los gases y la inflamación digestiva, mientras que el bicarbonato de sodio suele recomendarse como un recurso rápido contra la acidez estomacal. Juntos, podrían ofrecer un apoyo natural para quienes buscan mejorar la digestión y el bienestar general.