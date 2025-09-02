Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Presidentes de Cámaras de Apelaciones Federales pidieron la cobertura de vacantes
Se reunieron en un plenario en Córdoba.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Juzgado Federal
Por
Juan Manuel Montero
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
Más Noticias
Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas
Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio
El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más