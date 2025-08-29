Redacción a otro nivel: la nueva IA de WhatsApp que te ayuda a escribir mensajes más claros sin esfuerzo

Un mensaje a veces puede ser muy difícil de redactar. Enfrentarse al teclado y transmitir con palabras lo que nos pasa por la mente no siempre es sencillo. Y allí es cuando la IA puede evitar dolores de cabeza. Cuando no cuesta expresar lo que sentimos, "Writing Help" (ayuda a la escritura), es el segundo gran paso de la Meta en la integración de su IA tras el lanzamiento de los útiles resúmenes en junio.