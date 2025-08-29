Redacción a otro nivel: la nueva IA de WhatsApp que te ayuda a escribir mensajes más claros sin esfuerzo

En el último tiempo, WhatsApp incluyó una colección de herramientas que revolucionaron la forma en que enviamos mensajes de texto diariamente. Desde corregir lo que ya enviamos, hasta unirse a canales de voz, contactarse puede ser bastante sencillo. Pero una nueva función lo hace todo más sencillo y esa es la nueva inteligencia artificial que puede llevar tu escritura a otro nivel sin comprometer la privacidad.
Un mensaje a veces puede ser muy difícil de redactar. Enfrentarse al teclado y transmitir con palabras lo que nos pasa por la mente no siempre es sencillo. Y allí es cuando la IA puede evitar dolores de cabeza. Cuando no cuesta expresar lo que sentimos, "Writing Help" (ayuda a la escritura), es el segundo gran paso de la Meta en la integración de su IA tras el lanzamiento de los útiles resúmenes en junio.
“Ayuda a la escritura”, la nueva función de Whatsapp
"Writing Help" es una de las últimas funciones de WhatsApp que promete ayudar a los usuarios a encontrar y manifestar el tono de un mensaje. Ya sea hallar un registro más profesional o divertido, o reformular y corregir un texto automáticamente, esta función facilita la tarea de adaptar los mensajes al contexto de comunicación.
La función se activa mediante un ícono de lápiz que aparece en el campo de texto cuando se redacta un mensaje, tanto en conversaciones individuales como grupales. Según detallaron desde el medio especializado en tecnología Xataka, una vez activada la IA analiza el texto y ofrece versiones alternativas según el estilo seleccionado.
Sin comprometer la privacidad
Todo el proceso se ejecuta bajo la tecnología de procesamiento privado de Meta, la cual según la compañía cifra las peticiones y utiliza enrutamiento anónimo para garantizar que ningún mensaje pueda vincularse con la identidad del usuario que lo envía.
Reconocer la manera en que queremos comunicarnos no es un objetivo que comprometería la privacidad de los usuarios. La función utiliza la tecnología ‘procesamiento privado’ (Private Processing) de Meta, que promete procesar las sugerencias de forma anónima y segura.