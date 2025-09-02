"Nueve Auras", el fascinante documental que protagoniza Ricardo Darín, llega a las plataformas de streaming

No hizo falta un repertorio demasiado amplio ni la producción incesante para que Fabián Bielinsky se consagrara como uno de los mejores cineastas del país. Tan solo bastaron dos películas unidas por factores comunes - Ricardo Darín como protagonista y el ingenio de su creador - para dejar un recuerdo duradero y un aporte valioso a los largometrajes argentinos. En honor al aniversario de una de sus emblemáticas obras, HBO estrenará "Nueves Auras", una revisión del trabajo del ilustre director.