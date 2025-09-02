"Nueve Auras", el fascinante documental que protagoniza Ricardo Darín, llega a las plataformas de streaming

No hizo falta un repertorio demasiado amplio ni la producción incesante para que Fabián Bielinsky se consagrara como uno de los mejores cineastas del país. Tan solo bastaron dos películas unidas por factores comunes - Ricardo Darín como protagonista y el ingenio de su creador - para dejar un recuerdo duradero y un aporte valioso a los largometrajes argentinos. En honor al aniversario de una de sus emblemáticas obras, HBO estrenará "Nueves Auras", una revisión del trabajo del ilustre director.
"Nueve Auras" llega a HBO Max, un documental dirigido por Mariano Frigerio y producido por UNTREF Media para la plataforma de streaming, en el marco del 25° aniversario de la ópera prima de Fabián Bielinsky "Nueve Reinas", una de las dos películas del director que conquistó las taquillas. Este film de estafadores rodado en Buenos Aires en 2000 inauguró además un modo de contar historias en el que se mezclaba la intriga, el ritmo y el humor de forma equilibrada.
HBO estrenará “Nueve Auras”
Un cuarto de siglo más tarde, HBO y UNTREF llevan a cabo "Nueve Auras", un documental que celebra la historia detrás de dos de las películas más icónicas del cine argentino y las únicas producciones de Bielinsky, "Nueve Reinas" y "El Aura", ambas protagonizadas por Ricardo Darín y que lograron algo que pocos estrenos del cine pueden hacer: alcanzar grandes números en taquilla y elogios en la crítica. Estas dos producciones ya se encuentran en la plataforma de streaming.
¿De qué tratará el documental?
El estreno de HBO propone una relectura íntima y cinematográfica del legado de Bielinsky. Allí se incluirán las voces de quienes compartieron los rodajes y memorias de su cine, como Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brédice, protagonistas de Nueve Reinas, donde recordarán escenas y anécdotas inéditas del film que se convirtió en un clásico inmediato.
Frigerio reconstruye la historia personal y mirada de Bielinsky sobre el cine a través de testimonios de familiares, amigos y actores a los que se suman Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Nahuel Pérez Biscayart y Tomás Fonzi, entre otros.