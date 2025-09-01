La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

Otro reconocimiento de El Eternauta por The Guardian

Las opiniones son escritas por los lectores, el diario recibe las múltiples opiniones, y selecciona la mejor: la del Eternauta fue escrita por Viv Bladgen. La serie dirigida por Bruno estagnano fue reseñada con respeto y admiración: “Es maravilloso ver cómo cobra vida este clásico de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. No conocía mucho sobre la obra cultural argentina, salvo la composición de Ariel Ramírez, Misa Criolla (parte de la cual se utiliza aquí con un efecto electrizante), y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sus luchas en el siglo pasado. Dicen que la ciencia ficción es un análisis de la época en que se escribe, y esta historia, publicada originalmente en la década de 1950, ha sido traída al siglo XXI de una manera que invita a la reflexión.”