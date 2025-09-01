La serie argentina que el New York Times eligió entre las 30 imperdibles del mundo: ¿la viste?

El New York Times realizó una lista con los mejores 30 programas para ver en Netflix actualmente. Entre los títulos recomendados por sus redactores aparece una serie argentina que enorgullece a los productores del país albiceleste.
Entre historias como "Black Mirror", "Adolescencia", "Better Call Saul" o "Seinfeld", figura una producción que se destacó este año debido a su calidad al revisitar una ficción escrita hace bastante tiempo. Con algunos de los actores más queridos por el público argentino.
¿Cuál es la serie argentina que aparece entre los 30 recomendados del New York Times?
La descripción del diario neoyorkino dice "Basado en una revolucionaria serie de cómics argentinos, este drama de supervivencia se ambienta en una Buenos Aires cubierto por una misteriosa y mortal sustancia similar a la nieve. Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo, un hombre común que se pone equipo de protección casero y se aventura por la ciudad en busca de otros supervivientes", para hacer su recomendación de "El Eternauta".
La historieta se publicó por primera vez en 1957, en formato serializado, en la revista Hora Cero Semanal. Fue escrita por Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López. Para otra serie de fantasías imaginativas y absorbentes, vean la aventura postapocalíptica de viaje por carretera, "Sweet Tooth" también recomienda el medio.
Otro reconocimiento de El Eternauta por The Guardian
Las opiniones son escritas por los lectores, el diario recibe las múltiples opiniones, y selecciona la mejor: la del Eternauta fue escrita por Viv Bladgen. La serie dirigida por Bruno estagnano fue reseñada con respeto y admiración: “Es maravilloso ver cómo cobra vida este clásico de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. No conocía mucho sobre la obra cultural argentina, salvo la composición de Ariel Ramírez, Misa Criolla (parte de la cual se utiliza aquí con un efecto electrizante), y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sus luchas en el siglo pasado. Dicen que la ciencia ficción es un análisis de la época en que se escribe, y esta historia, publicada originalmente en la década de 1950, ha sido traída al siglo XXI de una manera que invita a la reflexión.”
Poco tiempo después del estreno de la serie se colocó como una de las más vistas de Netflix, en su segunda semana de exhibición, en número uno del segmento de habla no inglesa en 24 países. Hasta el 11 de mayo, la producción protagonizada por Ricardo Darín fue vista en ese lapso 9.600.000 veces, lo que representó 52 millones de horas de pantalla.