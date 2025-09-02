Ni siquiera deberías cambiarla: por qué Google aconseja abandonar las contraseñas de Gmail definitivamente

Cambiar la contraseña por la clave de acceso

“Desde la perspectiva del usuario final, una clave de acceso se asemeja a los datos biométricos de su dispositivo”, afirmó Jeff Shiner, director ejecutivo de 1Password. “Lo bueno de una clave de acceso es que, para el usuario final, nunca tiene una contraseña para ese servicio. Simplemente usa sus datos biométricos y se crea una clave de acceso. Pero, desde el punto de vista de la seguridad, es más segura que una contraseña, incluso una contraseña segura, porque no se puede suplantar la identidad”.