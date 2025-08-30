Una herramienta de doble filo: cómo pueden estafarte a través de formularios de Google

Google Forms: la segunda etapa de la estafa

Este correo electrónico (o quizás un mensaje directo en redes sociales) se usará para enviar un enlace a Formularios de Google, que constituye la segunda parte de la estafa. Este formulario suele estar configurado para parecer genuino y podría intentar suplantar la identidad de un sitio web reconocido, como el de su trabajo o su banco. El formulario podría solicitarle información confidencial, ofrecer un enlace a malware o incluir un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para causarle más problemas.