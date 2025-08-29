Secciones
Reintegro para jubilados de Anses en supermercados: qué locales participan y cómo obtenerlo

El nuevo beneficio del Ministerio de Capital Humano supone una dificultad para muchos jubilados.

Los jubilados y pensionados de anses podrán recibir un reintegro semanal instalando una aplicación. Los jubilados y pensionados de anses podrán recibir un reintegro semanal instalando una aplicación.
Hace 1 Hs

El Ministerio de Capital Humano anunció un nuevo beneficio para jubilados y pensionados de Anses. La nueva prestación permitirá a los beneficiarios ahorrar y obtener un descuento en compras de supermercados. Pero, por otra parte, plantea un desafío para quienes están más alejados de las nuevas tecnologías y los pagos mediante celular.

Jubilados: cuánto cobran en septiembre de 2025

Desde septiembre, jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el Banco de la Nación Argentina podrán mejorar sus ingresos y capacidad de compra. El beneficio otorgará un reintegro adicional exclusivo del 5% sobre las compras con un tope de $20.000 por mes. Pero, para acceder a él, las compras deberán ser abonadas mediante la aplicación BNA+ Modo.

Los supermercados que harán el reintegro están distribuidos por todo el país. Los participantes son Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Además, si los beneficiarios tienen dinero en la cuenta, el banco les depositarán a diario un porcentaje de remuneración.

Monto de las compras para aprovechar el reintegro de jubilados

La promoción estará vigente de lunes a viernes y aplicará para las compras que se abonen con tarjetas de débito Mastercard o de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. El pago no será en sí con la tarjeta física, sino pagando en BNA+ Modo. El reintegro estará distribuido en $5.000 por semana.

Esto implica que las compras se podrán hacer por cualquier monto. Pero el reintegro tendrá validez solamente sobre el 5% del monto total. En este sentido, el monto máximo en compra que podrán aprovechar jubilados y pensionados será de $100.000 a la semana. De esa compra, recibirán el reintegro de $5.000.

Jubilados: cómo usar BNA+ Modo para obtener el reintegro en supermercados

Para usar BNA+ Modo, las compras pueden ser abonadas únicamente de manera presencial en los supermercados. Esto implica que no se pueden hacer pagos de compras online, ni por transferencia.

Los beneficiarios que quieran aprovechar el reintegro deberán descargar la aplicación BNA+, que está disponible tanto para Android como para iOS. El alta se realizará con el DNI. El segundo paso será solicitado por la aplicación, que pedirá asociar las cuentas y las tarjetas, es decir, ingresar datos al celular.

El último paso será pagar con BNA+ Modo, que se utiliza desde celulares únicamente. Los usuarios deberán tener sus teléfonos móviles, abrir la aplicación cuando vayan a efectuar el pago y abonar mediante el sistema contactless (es decir, apoyando el celular en el posnet) o escaneando los códigos QR de los negocios adheridos. Para utilizar la tecnología contactless, los celulares deben tener tecnología NFC.

