Reintegro para jubilados de Anses en supermercados: qué locales participan y cómo obtenerlo

Monto de las compras para aprovechar el reintegro de jubilados

La promoción estará vigente de lunes a viernes y aplicará para las compras que se abonen con tarjetas de débito Mastercard o de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Nación. El pago no será en sí con la tarjeta física, sino pagando en BNA+ Modo. El reintegro estará distribuido en $5.000 por semana.