Jubilaciones y pensiones: cuánto será la mínima en septiembre tras el aumento del 1,9%

El trasfondo político y fiscal

El aumento se da en medio de la discusión por la movilidad previsional. Hace dos semanas, el presidente Javier Milei logró frenar en Diputados, con apoyo de algunos gobernadores, la aprobación de un proyecto de ley que proponía un ajuste mayor del 7,2%. El Gobierno argumentó que esa iniciativa habría tenido un impacto fiscal equivalente a entre 0,22% y 0,42% del PBI, poniendo en riesgo las cuentas públicas.