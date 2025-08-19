Chequeo físico en casa: cuatro pruebas para medir resistencia, fuerza y equilibrio

Esta evaluación mide la fuerza y resistencia del pecho, hombros, brazos y core, registrando la máxima cantidad de repeticiones con una técnica precisa. El fisioterapeuta Mark Murphy señala que "si los brazos no fallan antes que el core, posiblemente debas fortalecer el abdomen antes de buscar más fuerza en el tren superior". Lograr más repeticiones con buena técnica refleja una excelente fuerza y resistencia, con referencias de más de 20-30 repeticiones para hombres adultos y más de 10-20 para mujeres adultas, mientras que pocas repeticiones sugieren la necesidad de fortalecer el área.