La Voz llega a su etapa final: quién es el primer eliminado definitivo de los "Shows en Vivo"

Llegó la quinta y una de las etapas más desafiantes de La Voz Argentina. Con los equipos ya definidos tras el paso de los Playoffs, donde las decisiones por quien seguiría en el certamen las hicieron en conjunto el jurado y el público, los "Shows en Vivo" revelan otro nivel de complejidad. Se trata de la etapa final y decisiva donde los concursantes deben realizar su performance y el jurado a través del puntaje secreto, decide quién será el ganador definitivo.