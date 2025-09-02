La Voz llega a su etapa final: quién es el primer eliminado definitivo de los "Shows en Vivo"

Poco a poco, La Voz Argentina llega a su punto de máxima tensión para encontrar al finalista del reconocido certamen musical. Anoche se presentaron los ocho participantes del equipo "Lali" en los "Show en vivo" y, en un clima de incertidumbre y con un nuevo sistema de votos, se definió quién sería el primer concursante en abandonar de forma definitiva la competencia.
Llegó la quinta y una de las etapas más desafiantes de La Voz Argentina. Con los equipos ya definidos tras el paso de los Playoffs, donde las decisiones por quien seguiría en el certamen las hicieron en conjunto el jurado y el público, los "Shows en Vivo" revelan otro nivel de complejidad. Se trata de la etapa final y decisiva donde los concursantes deben realizar su performance y el jurado a través del puntaje secreto, decide quién será el ganador definitivo.
La noche comenzó con el team “Lali” y recogió presentaciones a la altura de espectáculos profesionales. Cada participante interpretó diferentes canciones con el objetivo de seguir en el certamen. Luego de cada actuación, Soledad, Luck Ra y Miranda! debían implementar el nuevo sistema de devoluciones, basado en un puntaje del uno al 10.
Los salvados del equipo "Lali"
Tras escuchar a cada uno de sus concursantes en un escenario montado como un videoclip musical, llegó el momento de “Lali” de definir quiénes eran los tres miembros más destacados que la acompañaría a la final. "Es todo muy intenso, entonces realmente me voy a guiar por lo más puro, lo que sentí esta noche, voy a hacer lo que mi corazón me dice después de presentaciones espectaculares", comenzó aclarando Lali.
Así fue que “Lali” definió quién sería la primera persona perfilada para ganar el certamen. "Voy a nombrar como el primer salvado al artista que me atravesó con su voz esta noche, que es Alan Lez”, exclamó, dando alivio a los seguidores del oriundos de Palermo que dio una de las presentaciones más deslumbrantes de la noche con su interpretación del tema de Queen “Who wants to live forever?”
Luego, la estrella pop reveló que salvaría a quien interpretó Un'estate italiana : "Es merecedora de pasar después de lo que hizo esta noche Iara Lombardi ". Por último, expresó: "No puedo evitar decir su nombre porque me fascina el cantante que es... Valentino Rossi ".
Quién fue el primer eliminado de los "Shows en vivo"
Tras las decisiones de Lali, llegó el turno del jurado que había definido con sus votos secretos a los salvados. Nico Occhiato fu el encargado de anunciar los resultados. "El más votado por los entrenadores, quien sigue y se mete en la próxima instancia en el Team Lali es Jaime Muñoz" , anunció el conductor. A él le siguieron Lola Kajt y Giuliana Piccioni.
Quedando dos participantes, el conductor debió hacer el inquietante anuncio: Uno de ellos dos sigue en el Team Lali, el otro lamentablemente hasta acá llegó... Quien sigue en el Team Lali es Rafael Morcillo y lamentablemente Nicolás Armayor se queda en esta instancia".
Rápidamente, Lali fue a abrazar a Nicolás y expresó: " Tremendo cantante, te felicito... Ha sido muy difícil esto eh, porque estuvieron todos increíbles ". Finalmente, su coach le propuso a todo su equipo que abracen a su compañero que no seguirá más en La Voz Argentina 2025 y aspi cerró una de las noches más complejas y definitivas de La Voz Argentina.