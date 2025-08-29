Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

El tucumano Pablo Cuello volvió a superar una instancia difícil en La Voz Argentina. Esta vez, cantó en los temidos Play Off y se convirtió en uno de los cinco participantes que sigue dentro del Team Miranda. Tras interpretar "You're the first the last my everything" de Barry White, el joven de 18 años se llevó los elogios del jurado y pasó a la siguiente instancia del certamen de talentos.
Se nota que Pablo Cuello está aprovechando al máximo su paso por La Voz. A su crecimiento vocal (el tucumano tiene un tono de voz que emula a Elvis Presley) se le suma su soltura en el escenario, que cada vez es más evidente. Canta pero también se divierte. "Lo que más de gusta de vos es que te vas sorprendiendo a medida que vas cantando y es buenismo porque eso empatiza mucho con la gente", destacó la Sole. "Tu parada escénica fue espectacular", agregó Ale Sergi. "No es fácil sostener un saco con los hombros", sumó Juliana Gattas.
Tras escuchar la devolución del jurado, el tucumano quedó entre los cinco participantes salvados por Team Miranda y continúa en competencia. Los otros equipos que también dieron a conocer los primeros salvados antes de los votos telefónicos, fueron los de Lali Espósito y Luck Ra.
La Voz Argentina: Pablo Cuello contó qué es lo que más extraña de Tucumán
En su paso por los Play Off de La Voz Argentina, Pablo también demostró que disfruta de estar en el certamen, y su crecimiento se evidencia en el escenario. "Se nota que te sentís más seguro. Ver tu transformación a medida que avanza el show y que encima lo vas haciendo cada vez mejor, es muy emocionante", opinó Lali, quien además aprovechó para sacarlo del tema artístico y preguntarle cómo lleva su estadía en Buenos Aires. "Trata bien pero extraño la montaña", respondió el tucumano sin vueltas.
La Sole aprovechó la oportunidad para sugerirle si extrañaba a alguna "china" (novia) que haya quedado en Tucumán. "Caballo, guitarreada y mate", respondió Cuello y sentenció: "Yo estoy soltero".