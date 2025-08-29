Pablo Cuello volvió a conquistar La Voz y habló de lo que más extraña de Tucumán

Se nota que Pablo Cuello está aprovechando al máximo su paso por La Voz. A su crecimiento vocal (el tucumano tiene un tono de voz que emula a Elvis Presley) se le suma su soltura en el escenario, que cada vez es más evidente. Canta pero también se divierte. "Lo que más de gusta de vos es que te vas sorprendiendo a medida que vas cantando y es buenismo porque eso empatiza mucho con la gente", destacó la Sole. "Tu parada escénica fue espectacular", agregó Ale Sergi. "No es fácil sostener un saco con los hombros", sumó Juliana Gattas.