La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

¿Qué pasó con el rating de La Voz?

El estreno de los Playoffs en La Voz Argentina parece no haber registrado el mismo éxito que ocasiones como las audiciones a ciegas, los duelos o los Knockouts. La semana pasada, el programa registró una baja de audiencia y dejó de ostentar los dos dígitos. En la noche del 30 de agosto, el reality alcanzó un promedio 9,1 puntos contra los 5,5 que hizo Guido Kaczka sobre el final de Buenas Noches Familia en El Trece, lo que achicó la gran brecha de espectadores que los separaba.