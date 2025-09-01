La Voz Argentina se renovará ante la caída del rating: la decisión de Telefe

La Voz Argentina se convirtió en la apuesta más fuerte de Telefe en el prime time del canal. El certamen marcó los puntos más importantes para el canal de las pelotas que en su debut arrasó con el rating, llegando incluso a los 20 puntos contra las cifras de un dígito de sus competidores como Eltrece. Pero, ahora, ante una notoria caída de números, el programa busca recomponerse con nuevas estrategias.
Telefe planea nuevas modificaciones para la grilla de su canal, en busca de mejorar el nivel de audiencia que perdió la ventaja que mantenía con sus competidores. Esto le llevó al canal a tomar decisiones estratégicas y cambiar nuevamente los horarios del certamen musical.
¿Qué pasó con el rating de La Voz?
El estreno de los Playoffs en La Voz Argentina parece no haber registrado el mismo éxito que ocasiones como las audiciones a ciegas, los duelos o los Knockouts. La semana pasada, el programa registró una baja de audiencia y dejó de ostentar los dos dígitos. En la noche del 30 de agosto, el reality alcanzó un promedio 9,1 puntos contra los 5,5 que hizo Guido Kaczka sobre el final de Buenas Noches Familia en El Trece, lo que achicó la gran brecha de espectadores que los separaba.
¿Cómo será la nueva grilla de La Voz?
Por esa razón, según informó ForoMedios, a partir de este lunes de septiembre, el canal de las pelotas decidió desdoblar el programa para ocupar una mayor franja horaria y aliviar la caída de audiencia. Así, la grilla de la programación se estableció de esta manera:
- 21:30: La Previa de La Voz
- 21:45: La Voz Argentina
Así es que La Voz continuará con su horario habitual aunque sumará mayor contenido original en un primer ciclo con contenido más íntimo para conocer en profundidad a los participantes así como la dinámica al interior del certamen. Se espera ver el detrás de escenas, partes grabadas que no salen en el recorte y la preparación de los participantes para sus shows.