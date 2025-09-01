Ricardo Arjona regresa a Chile con dos conciertos imperdibles: ¿cuándo arranca la venta de entradas?

¡Confirmado! Ricardo Arjona volverá a Chile, casi dos años después de su último recital en el país. El cantautor guatemalteco anunció que se presentará en Santiago con dos espectáculos imperdibles, que prometen sorprender tanto musical como visualmente.
La nueva gira del artista, "Lo Que el Seco No Dijo", llegará a distintas ciudades del país, y en Santiago contará con una producción de primer nivel para ofrecer a sus fanáticos una experiencia única.
El regreso de Ricardo Arjona a Chile: ¿cuándo arranca la venta de entradas?
Con un historial de 32 presentaciones en el Movistar Arena, Arjona regresará al recinto de Parque O'Higgins los días 5 y 7 de junio de 2026, consolidando aún más su vínculo con el público chileno, que suele agotar las entradas de manera rápida.
Para quienes quieran ser parte de este fenómeno, la preventa exclusiva de Banco Falabella comenzará el 12 de septiembre a las 12, disponible por 48 horas o hasta agotar stock. Una vez finalizada, se iniciará la venta general de entradas, ambas a través del sistema Puntoticket.