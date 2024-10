Ricardo Arjona prepara un nuevo álbum luego de anunciar su retiro de la música por un problema de salud

"Mi padre, aventurero, maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso. Esta vez fue en un río a la mitad del camino. Justo una semana antes, jugando al doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en un transporte urbano me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida", escribió el cantante.