El “influencer de Dios”: la primera capilla del mundo en honor a Carlo Acutis se levanta en Mendoza

Frassati nació en Turín en 1901, en el seno de una familia acomodada e influyente, sin embargo él eligió un camino marcado por la austeridady el servicio. Estudiante de ingeniería en minas, buscaba “bajar al subsuelo” para conocer la vida de los trabajadores y estar cerca de quienes sufrían. Pier Giorgio asistía a misa diariamente y dedicaba su tiempo libre a visitar a los más pobres. Falleció en 1925, a los 24 años, víctima de una poliomielitis fulminante que contrajo mientras asistía a personas enfermas. San Juan Pablo II lo beatificó en 1990, presentándolo como “el hombre de las ocho bienaventuranzas”. Desde entonces, se convirtió en un referente para jóvenes católicos en todo el mundo, especialmente en encuentros como la Jornada Mundial de la Juventud.