La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

El pronóstico indica que una ciclogénesis generará lluvia y viento desde el sábado 30 en el centro-oeste del país. Las zonas afectadas incluyen Cuyo, Neuquén, la parte sur del NOA, Córdoba, La Pampa, el sur y centro de Santa Fe, y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Para el 1 de septiembre, se esperan lluvias y tormentas en el AMBA, seguidas de una mejora definitiva del tiempo y un descenso de la temperatura en el transcurso del día.