La tormenta de Santa Rosa llegó puntual y hay alerta naranja por mal clima en algunas provincias

Conocé las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 31 de agosto.

Hace 2 Hs

La tormenta de Santa Rosa llega puntual a muchas provincias argentinas para este 31 de agosto, durante la festividad. Esto significa que una nueva ciclogénesis afecta el centro del país con lluvias intensas y vientos fuertes, y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para 12 provincias. Además, sigue vigente la advertencia por vientos fuertes en varias zonas. 

El pronóstico indica que una ciclogénesis generará lluvia y viento desde el sábado 30 en el centro-oeste del país. Las zonas afectadas incluyen Cuyo, Neuquén, la parte sur del NOA, Córdoba, La Pampa, el sur y centro de Santa Fe, y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Para el 1 de septiembre, se esperan lluvias y tormentas en el AMBA, seguidas de una mejora definitiva del tiempo y un descenso de la temperatura en el transcurso del día.

Llego la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por tormentas en 12 provincias

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

- Norte de Buenos Aires (durante la mañana)

- Oeste de Entre Ríos (durante la mañana)

- Sur y centro de Santa Fe (durante la mañana

- Este de Córdoba (durante la mañana)

Se espera que las zonas se vean afectadas por lluvias y tormentas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

- Centro y noreste de Buenos Aires (durante toda la jornada)

- Este -de norte a sur- de Entre Ríos (por la mañana)

- Suroeste y centro de Corrientes (por la mañana)

- Sureste de Santiago del Estero (por la mañana)

- Norte de Santa Fe (por la mañana)

Alerta amarilla por lluvias: las zonas afectadas

- Oeste -de norte a sur- y centro de Buenos Aires (por la mañana y la tarde)

- Este de La Pampa (por la mañana y la tarde)

- Sur de Córdoba (por la mañana)

- San Luis (por la mañana)

- Noreste de Mendoza (por la mañana y la tarde)

- Este de San Juan (por la mañana y la tarde)

- Sur de La Rioja (por la mañana)

Las áreas serán afectadas por lluvias de intensidad moderada a localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas.

Anuncian intensas nevadas en el cierre del periodo invernal

Las cordilleras de San Juan (por la mañana) y de Mendoza (por la mañana). Las zonas se verán afectadas por nevadas de variada intensidad y se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de forma puntual.

