Secciones
EconomíaNoticias económicas

Crisis en el sector inmobiliario de Tucumán: “Hay proyectos que no se inician”

Los desarrolladores enfrentan tasas altas, subas de costos, trámites administrativos y baja rentabilidad que paralizan nuevas inversiones.

ESCENARIO. Los créditos impulsaron la venta de viviendas terminadas, no así los planes de construcción. ESCENARIO. Los créditos impulsaron la venta de viviendas terminadas, no así los planes de construcción.
Luis Duarte
Por Luis Duarte Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBanco Nación de la República ArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Caputo frena al dólar, pero paga un alto costo en la economía

Luis Caputo frena al dólar, pero paga un alto costo en la economía

Sergio Berensztein: “El horizonte se presenta más complicado de lo que se imaginaba el Gobierno”

Sergio Berensztein: “El horizonte se presenta más complicado de lo que se imaginaba el Gobierno”

Ricardo Arriazu confía en el techo de la banda del dólar y sugirió hacer carry trade

Ricardo Arriazu confía en el techo de la banda del dólar y sugirió hacer "carry trade"

Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

Los audios del escándalo hicieron saltar el dólar y desplomaron las acciones en la city

Tucumán será hoy sede del Foro Impulso NOA

Tucumán será hoy sede del Foro Impulso NOA

Lo más popular
Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
1

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Con el lema contempla el milagro, empieza Nature Poetry Competition 2025
2

Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson
3

Estudiantes de excelencia: cuatro investigadores de Alzheimer y Parkinson

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música
4

Anuncian las fechas de la preinscripción para 2026 en el Instituto Superior de Música

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT
5

¿Querés debatir sobre las dictaduras? Alemania aguarda a alumnos de la UNT

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del lunes 1 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

La pizarra de la política: segunda jornada de paro en la UNT

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

Ultiman detalles por el diseño de la Boleta Única Papel

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

Xi Jinping y Putin critican a Occidente en una cumbre en China

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

El fenómeno del voto de dos caras: ¿La libertad retrocede y las provincias avanzan?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 2 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Un éxito arrollador: Cerveza Norte agotó las entradas del Norte Rock 2025

Comentarios