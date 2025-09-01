Messi ya está en Argentina para afrontar su última función oficial con la Selección

Lionel Messi y Rodrigo De Paul aterrizaron este lunes por la tarde en Buenos Aires, pocas horas después de haber perdido la final de la Leagues Cup con Inter Miami. La agenda no da respiro; ambos futbolistas se sumaron rápidamente a la concentración de la selección argentina en Ezeiza, en el inicio de una semana muy especial.
Â¡EL CAPITÃN Y MOTORCITO YA ESTÃN EN EL PAÃS! Leo Messi y Rodrigo De Paul aterrizaron en Argentina para encarar la Ãºltima doble fecha de Eliminatorias.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2025
#ESPNFÃºtbol3 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8ijQRZDrW6
Para Messi no será un partido más el de este jueves contra Venezuela. Se trata de su última presentación oficial en el país con la camiseta "albiceleste", un acontecimiento que compartirá con su familia (que viajó con él en avión privado y luego siguió camino a Rosario) y con amigos cercanos que no quieren perderse el cierre de una etapa que abarca más de dos décadas de carrera.
Entre los acompañantes que descendieron primero en el aeropuerto internacional de Ezeiza estuvieron "Pepe" Costa, su histórico colaborador desde los tiempos del Barcelona, y Ricardo “Zinza” Gortari, gerente de marketing de Adidas. Luego aparecieron De Paul, con gorra azul, y Messi, vestido de negro.
El capitán argentino sorprendió con un gesto poco habitual: acompañado por “Marito” De Stéfano, utilero emblemático de la Selección, se acercó hasta el vallado del sector de vuelos privados para firmar autógrafos a los hinchas que lo esperaban bajo la lluvia y el frío.
"BIEN, BIEN... TODO BIEN". Leo Messi firmÃ³ autÃ³grafos, se sacÃ³ selfies y se mostrÃ³ sonriente en su llegada a Ezeiza, para disputar la doble fecha de Eliminatorias con la SelecciÃ³n Argentina.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 1, 2025
#ESPNFÃºtbol3 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FpDUrL2xdx
Tras ese momento, ambos jugadores subieron a una camioneta que los llevó hasta el predio de la AFA, en donde está programado el primer entrenamiento desde las 18, con la mira puesta en los compromisos frente a la "Vinotinto" y Ecuador, que cerrarán las Eliminatorias Sudamericanas.
Según el cronograma oficial, este martes habrá práctica a las 17, con un tramo abierto a la prensa en el cierre. El miércoles, al mediodía, Lionel Scaloni brindará conferencia de prensa y por la tarde dirigirá el último ensayo antes del duelo contra Venezuela.