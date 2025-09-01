Secciones
Messi ya está en Argentina para afrontar su última función oficial con la Selección

El "10" arribó al país junto a Rodrigo De Paul para encarar la recta final de las Eliminatorias, y lo que será su último partido oficial con la Selección en suelo argentino.

SONRISA. Messi mostró un buen ánimo cuando arribó al predio de Ezeiza que lleva su nombre. SONRISA. Messi mostró un buen ánimo cuando arribó al predio de Ezeiza que lleva su nombre. Prensa AFA
Hace 1 Hs

Lionel Messi y Rodrigo De Paul aterrizaron este lunes por la tarde en Buenos Aires, pocas horas después de haber perdido la final de la Leagues Cup con Inter Miami. La agenda no da respiro; ambos futbolistas se sumaron rápidamente a la concentración de la selección argentina en Ezeiza, en el inicio de una semana muy especial.

Para Messi no será un partido más el de este jueves contra Venezuela. Se trata de su última presentación oficial en el país con la camiseta "albiceleste", un acontecimiento que compartirá con su familia (que viajó con él en avión privado y luego siguió camino a Rosario) y con amigos cercanos que no quieren perderse el cierre de una etapa que abarca más de dos décadas de carrera.

Entre los acompañantes que descendieron primero en el aeropuerto internacional de Ezeiza estuvieron "Pepe" Costa, su histórico colaborador desde los tiempos del Barcelona, y Ricardo “Zinza” Gortari, gerente de marketing de Adidas. Luego aparecieron De Paul, con gorra azul, y Messi, vestido de negro.

El capitán argentino sorprendió con un gesto poco habitual: acompañado por “Marito” De Stéfano, utilero emblemático de la Selección, se acercó hasta el vallado del sector de vuelos privados para firmar autógrafos a los hinchas que lo esperaban bajo la lluvia y el frío.

Tras ese momento, ambos jugadores subieron a una camioneta que los llevó hasta el predio de la AFA, en donde está programado el primer entrenamiento desde las 18, con la mira puesta en los compromisos frente a la "Vinotinto" y Ecuador, que cerrarán las Eliminatorias Sudamericanas.

Según el cronograma oficial, este martes habrá práctica a las 17, con un tramo abierto a la prensa en el cierre. El miércoles, al mediodía, Lionel Scaloni brindará conferencia de prensa y por la tarde dirigirá el último ensayo antes del duelo contra Venezuela.

Temas Lionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolEzeizaRodrigo De PaulSelección ecuatoriana de fútbolSelección Venezolana de FútbolInter Miami
