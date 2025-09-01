Messi ya está en Argentina para afrontar su última función oficial con la Selección

Para Messi no será un partido más el de este jueves contra Venezuela. Se trata de su última presentación oficial en el país con la camiseta "albiceleste", un acontecimiento que compartirá con su familia (que viajó con él en avión privado y luego siguió camino a Rosario) y con amigos cercanos que no quieren perderse el cierre de una etapa que abarca más de dos décadas de carrera.