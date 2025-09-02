Artes visuales: ArteBA testimonió el estado de salud del mercado

Bajo el lema “El arte como lenguaje humano”, la 33ª edición de esta feria que funciona como punto de encuentro para el sistema del arte en su conjunto -desde artistas y galeristas, hasta curadores, coleccionistas y público general-, deja como siempre un testimonio que da cuenta más que del estado de arte, de la situación del mercado, y de qué modo le afecta la crisis económica en general.