A pesar de la crisis, arteBA celebró las ventas

En el sector de la galería Barro dos obras de Lucrecia Lionti, un morral típico y una campera, dan cuenta de sus dibujos y pinturas pero, principalmente, de textos que reflexionan sobre la realidad. El director de la galería, Nahuel Ortiz Vidal, contó de la venta de un escultura de Faivovich & Goldberg y de una pieza de Lionti por U$S 12.000, otra de Nicanor Aráoz por U$S 15.000 y una de Matias Duville por U$S 35.000. Lionti, quien también está exponiendo en Fundación Fortabat, ha sido una de las favoritas para algunos medios de comunicación. “Inteligencia Artificial”, la pieza vendida, es lana de oveja, madera y bronce. “Es un textil”, como lo designa la artista, una de las piezas cuyo género estuvo más presente en esta edición.